Продолжает держаться или девальвирует? НБУ рассчитал новый курс гривни к доллару и евро

НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 2 ноября, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,29 грн;

1 евро – 30,44 грн;

1 злотый – 6,6 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на одну копейку, а евро упал на целых семнадцать копеек. Курс злотого вырос на 4 копейки, а российских рублей – снизился на две.

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Как локдаун ударит по курсу доллара?

Эксперты "Сегодня" рассказали, что в первую неделю ноября гривня будет продолжать укрепляться. Причиной является готовность Нацбанка повышать учетную ставку в будущем, политическая стабильность в стране, а также регулярный приток валюты от экспорта.

Но некоторые эксперты, в том числе, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин имеют менее оптимистичный прогноз и считают, что гривня будет двигаться в направлении девальвации, а коридор среднего курса будет составлять 26,3-27 грн.

Что будет с долларом до конца года?

По словам руководителя EXANTE Украина Владимир Позний, в конце года гривня часто находится под усиленным давлением.

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Поэтому в данный период может произойти так называемый коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, каким будет курс доллара в 2022 году.