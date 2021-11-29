Продают за "копейки": "Укрзализниця" пустит с молотка спортивный комплекс с огромной территорией

“Укрзализниця” пустит с молотка спорткомплекс в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

Госпредприятие "Укрзализныця" выставила на продажу через электронную систему ProZorro спорткомплекс в городе Днепр.

Об этом говорится на сайте "ProZorro Продажи".

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Стоимость такого лота составляет всего 2,8 млн грн, а торги должны пройти 15 декабря.

Будущий покупатель получит спорткомплекс, в составе которого есть футбольное поле, минифутбольное поле, теннисный корт, а также административные здания и трибуны.

Общая площадь комплекса составляет более 24 тысяч квадратных метров.

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Туалеты по цене смарт-квартиры

В начале октября "Укрзализныця" попала в скандал из-за закупки сверхдорогих унитазных блоков для вагонных туалетов.

На сайте ProZorro говорится, что компания заключила договор на поставку запчастей в вакуумные туалеты на 27,51 млн грн.

Только одна кнопка для смыва стоит почти за 7 тыс, сиденья для унитаза 10 тысяч гривен. Сами блоки стоят более 10,5 млн грн, то есть стоимость каждого отдельного составляет около 260 тыс. грн без НДС.

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Раньше мы писали про новые правила перевозок в поездах "Укрзализныци".

"Сегодня" также рассказывали, что "Укрзализныця" запускает новый поезд в Венгрию.