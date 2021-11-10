"Продам пай – куплю детям квартиру в Киеве": когда рынок земли начнет приносить плоды

Когда шуточная поговорка про землю может стать реальностью / Фото: Коллаж: Сегодня
За первые 100 дней работы рынка земли было совершено 28 тыс. публичных сделок объемом 70 тыс. га, а средняя цена при этом составила около 33 тыс. грн за гектар.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко и отметил, что более половины из сделок пришлись на договора мены или дарения.
Новый рынок сейчас находится под пристальным вниманием частных инвесторов. Землей активно интересуются те, кто до этого инвестировал в недвижимость, так как видят в ней меньшие риски и более доходные перспективы.
Потенциальные инвесторы из других сфер также полны оптимизма, потому что сравнивают начальную и текущую цену за гектар в соседних странах.
Например в соседней Польше, при запуске рынка земли средняя цена за гектар также была около 1,5 тыс. долларов, а сейчас составляет порядка 11 тыс.
В Чехии этот показатель составляет 8 тыс. евро, а годовой прирост цены составлял 25-40%.
Ограничения на рынке земли
Действующее законодательство Украины гласит, что физические лица могут приобретать до 100 гектар. Это ограничение будет снято в 2024 году и тогда же разрешение на покупку земли получат юридические лица.
Нынешняя модель совершенно не устраивает большие агрохолдинги, но не стоит забывать, что для арендатора действует преимущественное право выкупа.
Поэтому перекупить участок у собственника можно будет лишь в том случае, если арендатор от своего права откажется.
Повлиял открытый рынок и на арендные ставки, в 2021 году цена выросла до 13, а местами и до 20 тысяч. В то время как в прошлом году этот показатель составлял 5-6 тысяч.
Нюансы молодого рынка
Первая проблема для новых инвесторов – это поиск паев. В связи с этим уже появилось несколько частных сервисов по продаже земли.
Существуют также и компании-посредники, которые предлагают помощь в поиске арендатора и контроле землепользования.
А владельцы паев склонны завышать цену и шутливое выражение "Продам пай – куплю детям квартиру в Киеве" порой звучит вполне серьезно.
Проблемы вызывает и нотариальное оформление, так как многие нотариусы не еще проводят таких сделок, а порой и не хотят. Это связывают с тем, что по соотношению затрат времени и размеру вознаграждения им более выгодно предоставлять другие услуги.
Учитывая все эти факторы, сейчас наибольший интерес представляют земли, которые принадлежат государству.
Их продают через специальные электронные аукционы, а узнать когда же наступит оптимальное время для инвестирования в землю и сколько на этом можно будет заработать можно на форуме "Big Invest Summit 2021".
Ранее "Сегодня" писали, в каких регионах продают больше всего земли и где она стоит дороже всего.
А также рассказывали, почему цена до сих пор далека от рыночной.