Проблемы с доставкой пенсий украинцам: как получить выплаты, несмотря на войну

Як пенсіонерам не залишилтись без грошей / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Из-за войны и массовых переездов людей по стране появилась проблема с доставкой пенсий.
Об этом заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью "РБК-Украина".
Министр рассказала, что если человек получает пенсионные выплаты на карту, то проблем с их начислением нет, а вот если пенсионер получал деньги через "Укрпочту", то возникают определенные заминки в логистике.
"Мы обеспечили возможность получить выплату в любой другой точке Украины через Ощадбанк или другое отделение "Укрпочты", – рассказала Лазебная.
Ранее мы писали, что пенсионер должен просто обратится с паспортом и справкой с РНОКПП (укр. – реєстраційний номер облікової картки платника податків, раньше – ИНН/ІПН) в любое отделение Ощадбанка в течение 60 дней.
Для людей из зоны активных боевых действий Минсоцполитики запустило специальный механизм централизованного начисления и выплаты социальных пособий.
Как работает механизм?
Лазебная рассказала, что Минсоцполитики перечисляет деньги Ощадбанку, а уже он перечисляет их людям.
"Тем, кто получал выплаты через банки – на их банковские счета. Тем, кто получал выплаты через "Укрпочту", – денежный перевод, который можно получить в любом отделении Ощадбанка", – объясняет министр.
Это означает, что пенсионер из проблемного региона, который получал деньги на карту, может никуда не обращаться дополнительно, он получит выплату на ту же карту.
Что будет с пенсиями в апреле?
В апреле не предусмотрено плановых индексаций пенсий, однако 1-го числа ежегодно происходит перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
Это означает, что произойдет автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (пересчета) пенсий продолжили работу и уже отработали не менее 24 месяцев страхового стажа.
При перерасчете будут учитываться размер заработной платы и стаж.
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