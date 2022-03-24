Проблемы с доставкой пенсий украинцам: как получить выплаты, несмотря на войну

Як пенсіонерам не залишилтись без грошей / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за войны и массовых переездов людей по стране появилась проблема с доставкой пенсий.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью "РБК-Украина".

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Министр рассказала, что если человек получает пенсионные выплаты на карту, то проблем с их начислением нет, а вот если пенсионер получал деньги через "Укрпочту", то возникают определенные заминки в логистике.

"Мы обеспечили возможность получить выплату в любой другой точке Украины через Ощадбанк или другое отделение "Укрпочты", – рассказала Лазебная.

Ранее мы писали, что пенсионер должен просто обратится с паспортом и справкой с РНОКПП (укр. – реєстраційний номер облікової картки платника податків, раньше – ИНН/ІПН) в любое отделение Ощадбанка в течение 60 дней.

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Для людей из зоны активных боевых действий Минсоцполитики запустило специальный механизм централизованного начисления и выплаты социальных пособий.

Как работает механизм?

Лазебная рассказала, что Минсоцполитики перечисляет деньги Ощадбанку, а уже он перечисляет их людям.

"Тем, кто получал выплаты через банки – на их банковские счета. Тем, кто получал выплаты через "Укрпочту", – денежный перевод, который можно получить в любом отделении Ощадбанка", – объясняет министр.

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Это означает, что пенсионер из проблемного региона, который получал деньги на карту, может никуда не обращаться дополнительно, он получит выплату на ту же карту.

Что будет с пенсиями в апреле?

В апреле не предусмотрено плановых индексаций пенсий, однако 1-го числа ежегодно происходит перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Это означает, что произойдет автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (пересчета) пенсий продолжили работу и уже отработали не менее 24 месяцев страхового стажа.

При перерасчете будут учитываться размер заработной платы и стаж.

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