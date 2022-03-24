Проблеми з доставлянням пенсій українцям: як отримати виплати, попри війну

Как пенсионерам не остаться без денег / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через війну та масові переїзди людей по країні в Україні постала проблема з доставкою пенсій.

Про це заявила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю "РБК-Україна".

Реклама

Міністр розповіла, що якщо людина отримує пенсійні виплати на картку – то проблем із їх нарахуванням немає, а от якщо пенсіонер отримував гроші "Укрпоштою", то виникають певні заминки в логістиці.

"Ми забезпечили можливість отримати виплату у будь-якій іншій точці України через Ощадбанк чи інше відділення "Укрпошти", – розповіла Лазебна.

Раніше ми писали, що пенсіонер має просто звернутися з паспортом та довідкою з РНОКПП до будь-якого відділення Ощадбанку протягом 60 днів.

Реклама

Для людей із зони активних бойових дій Мінсоцполітики також запустила спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати соціальної допомоги.

Як працює механізм?

Лазебна розповіла, що Мінсоцполітики перераховує гроші Ощадбанку, а вже він перераховує їх людям.

"Тим, хто отримував виплати через банки – на їхні банківські рахунки. Тим, хто отримував виплати через "Укрпошту" – грошовий переказ, який можна отримати у будь-якому відділенні "Ощадбанку", – пояснює міністр.

Реклама

Це означає, що пенсіонер із проблемних регіонів, який отримував гроші на картку, може нікуди не звертатися додатково і отримає виплату на ту саму картку.

Що буде із пенсіями у квітні?

У квітні не передбачено планових індексацій пенсій, проте 1 числа щорічно відбувається перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

Це означає, що відбудеться автоматичний перерахунок виплат пенсіонерів, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжили роботу та вже відпрацювали не менше 24 місяці страхового стажу.

При перерахунку враховуватимуться розмір заробітної плати та стаж.

"Сьогодні" також писали, як оформити пенсію під час воєнного стану та розповідали, кому держава виплачує 6,5 тис. грн. допомоги.