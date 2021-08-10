"ПриватБанк" выдал больше всего кредитов физлицам в первом полугодии 2021 года

В стране чистый портфель банковских кредитов физическим лицам вырос на 14,4%/Фото: коллаж "Сегодня"

"ПриватБанк" возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь-июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

Об этом сообщает Минфин.

ТОП-15 банков по портфелю гривневых кредитов:

"ПриватБанк"

"Универсал Банк

"Альфа-Банк"

ПУМБ

"Ощадбанк"

"ОТП Банк"

"А – Банк"

"Кредобанк"

"Райффайзен Банк"

"Креди Агриколь Банк"

"УкрСиббанк"

"Идея Банк"

"Укргазбанк"

"Таскомбанк"

"Банк Форвард"

В общем в Украине чистый портфель банковских кредитов физическим лицам вырос на 14,4% (или 21,4 млрд), превысив 170 млрд грн. Лишь в июле он вырос больше чем на 5 млрд грн.

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А если судить по приросту портфеля кредитов физлицам, то лидирует Универсал Банк, благодаря Monobank. На втором месте "ПриватБанк", а третье занимает ПУМБ.

ТОП-10 банков по приросту портфеля кредитов физлицам в 1-м полугодии

"Универсал Банк" (monobank)

"ПриватБанк"

ПУМБ

"Ощадбанк"

"А – Банк"

"Кредобанк"

"Укргазбанк"

"Альфа-Банк"

"Идея Банк"

"Райффайзен Банк Аваль"

"ПриватБанк" традиционно лидирует

В 2020 году государственный ПриватБанк возглавил список и стал самым прибыльным с чистым доходом в 25,306 млрд грн. С большим отрывом второе место занял Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Тройку лидеров закрыл еще один государственный банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). После них: ПУМБ (2,634 млрд грн) и ОТП Банк (1,734 млрд грн).

Интересно, что за первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.