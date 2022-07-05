ПриватБанк вводит новые ограничения: что изменится для клиентов

ПриватБанк изменяет правила / Фото: Getty Images, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк вводит ограничения на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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Речь идет об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента попросят раскрыть источники происхождения средств, а также актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

"Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через "Приват24", Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в ПриватБанке.

ПриватБанк начал выплаты по еще одной программе

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца через платежную систему MoneyGram.

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Выплаты составляют 2200 гривен на человека и выплачиваются в течение трех месяцев пострадавшим от войны.

Для того чтобы их получить, нужно оставить заявку на финансовую помощь, можно через платформу єДопомога. Там необходимо ввести персональные данные и IBAN-номер счета ПриватБанка.

Этот номер можно найти через мобильное приложение "Приват24" – нажать на карту и выбрать "Реквизиты карты".

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После этого вашу заявку рассмотрят, и в случае одобрения вы получите SMS-сообщение с контрольным номером перевода MoneyGram.

Напомним, 27 июня банк сообщил, что начинает выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам.

Раньше мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка потеряла 200 тыс. грн со своей карты.