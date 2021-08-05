ПриватБанк втрое увеличил расходы на зарплаты руководства

Государственный банк остается самым прибыльным в стране, а на выплаты его правлению и наблюдательному совету уходит все больше денег

Выплаты руководству ПриватБанка выросли / Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Члены правления государственного ПриватБанка по итогам первого полугодия 2021 года получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн гривен. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн гривен. Вознаграждения включают:

зарплату;

отчисления в пенсионный фонд;

прочие краткосрочные выплаты.

По итогам всего 2020 года выплаты для членов правления и наблюдательного совета составили 134 млн грн – всего на 10 млн гривен меньше, чем за нынешние полгода. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает Finbalance.

Откуда деньги

По данным Национального банка Украины, ПриватБанк возглавляет ТОП-10 самых прибыльных банков страны. "Приват" лидирует с большим отрывом. Например, по итогам первых пяти месяцев 2021 года ПриватБанк заработал в 4,5 раза больше, чем Ощадбанк, который занимает второе место в рейтинге.

По итогам первого полугодия прибыль ПриватБанка составила 11,6 млрд гривен. Учитывая, что по итогам января-мая этот показатель составлял 8,69 млрд грн, всего за месяц банк заработал 2,91 млрд гривен.

В начале июня 2021 года ПриватБанк получил нового главу правления. Им стал Герхард Бьош. Ранее он руководил крупными проектами по трансформации банков, в том числе процессами приватизации. А с ноября 2010 года по 30 апреля 2021-го занимал должность первого заместителя главы правления Райффайзен Банка Аваль.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как клиенты ПриватБанка теряют деньги при снятии наличных.

Также сообщалось, что мошенники под видом сотрудников ПриватБанка выманивают у украинцев деньги. Для этого они используют специальное мобильное приложение, с помощью которого выводят все деньги со счетов.

Кроме того, ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24" с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше трех и не более 200 гривен).

А о недавнем техническом сбое в ПриватБанке узнавайте из сюжета "Сегодня":