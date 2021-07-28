Выводят из равновесия. Мошенники придумали новую схему обмана через ПриватБанк

Новая мошенническая схема действует не только на людей в возрасте, но и на молодых

Отделение ПриватБанка / Фото: dpchas.com.ua

Мошенники под видом сотрудников ПриватБанка выманивают у украинцев деньги. Для этого они используют специальное мобильное приложение, с помощью которого выводят все деньги со счетов.

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Об этом пишет GSMinfo.

Как работает мошенническая схема

Чтобы вывести потенциальную жертву из равновесия, мошенники используют шок. Они говорят, что являются сотрудниками службы безопасности ПриватБанка и сообщают о якобы взломе счета пользователя, который происходит в данный момент. Чтобы этого избежать, мошенники просят установить на мобильный телефон специальное приложение, которое якобы защитит аккаунт.

Люди под давлением соглашаются устанавливать эту программу на свой смартфон, однако это приложение для получения удаленного доступа к устройству.

Что будет, если вы установите приложение на смартфон и продиктуете код мошеннику:

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возможность контролировать телефон потеряется;

мошенник получит доступ к банковскому аккаунту и переведет деньги себе на счет.

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Чтобы не стать жертвой мошенников, в ПриватБанке просят прерывать разговор и ничего не устанавливать по просьбе.

Напомним, ранее ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24" с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше трех и не более 200 гривен).

А о недавнем техническом сбое в ПриватБанке узнавайте из сюжета "Сегодня":