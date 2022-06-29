ПриватБанк внезапно заблокировал карточки клиентке: как женщина потеряла 200 тыс. грн

Заблокировали даже карту для соцвыплат на ребенка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

24 июня клиентка ПриватБанка зашла в Приват24 и обнаружила, что ее счета с 200 тыс. грн без объяснения заблокировали.

Как объяснила женщина в отзыве на сайте "Минфин", одна из карточек была социальной, на которую выплачивали деньги на ребенка.

Реклама

Когда украинка обратилась в службу поддержки, ей объяснили, что банк разорвал с ней связи без права на восстановление. Детальное разъяснение было направлено письмом по адресу прописки в город Покровск Донецкой области, однако женщина эвакуировалась из зоны боевых действий.

"Нужно только лично явиться в банк и написать заявление на перевод денег на других счет в банке", – отметила она.

Клиентка пыталась объяснить работникам финансового учреждения, что она сейчас не в родном городе, а уехала с двумя детьми. Женщина убеждает, что по карточкам осуществлялись операции, но мошенничеством она не занималась.

Реклама

Причиной блокировки могло стать то, что не была вовремя осуществлена актуализация, то есть подтверждение после получения оповещения, потому что на новом месте интернет не ловит.

"Доверенность оформить на человека – сказали нет. Детские выплаты теперь в воздухе. Клиенткой банка я была больше 15 лет. У меня шок", – резюмировала она.

Что ответили в банке?

В ПриватБанке отреагировали на отзыв клиенты и отметили, что в своей деятельности руководствуются исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка.

Реклама

В соответствии с законом о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, банк обязан выявлять подозрительные операции до начала и в процессе их проведения.

При расторжении деловых отношений клиенту предоставляют возможность получить собственные средства.

Выплаты от банка

В конце июня ПриватБанк начал осуществлять выплату денежной помощи, которую украинцы получают от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Деньги переводят через платежную систему MoneyGram.

Размер выплат составляет 2200 гривен на человека. Финансовая поддержка выплачивается в течение трех месяцев украинцам, пострадавшим от войны.

Чтобы получить деньги, нужно подать заявку на помощь через платформу "єДопомога", ввести персональные данные и IBAN-номер счета ПриватБанка. После этого заявку рассмотрят и в случае одобрения, клиент получит на мобильное сообщение с контрольным номером перевода MoneyGram.

Средства по этому переводу можно получить:

в Приват24;

терминале самообслуживания;

банкомате;

отделении;

обратившись на горячую линию 3700

Если гривневой карты ПриватБанка у вас нет, можно открыть диджитал-счет для получения перевода MoneyGram в Приват24.

"Сегодня" ранее писали, что украинские дети и подростки могут получить финансовую помощь от международных организаций на карту ПриватБанк, а также рассказывали, кто имеет право на выплаты ВПЛ в июле.