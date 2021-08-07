ПриватБанк снова в лидерах, Ощадбанк скатился вниз. ТОП-20 самых прибыльных банков Украины

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских финучреждений с января по июнь текущего года составила 30 млрд грн

ПриватБанк стал самым прибыльным. Коллаж "Сегодня"

Государственный ПриватБанк в очередной раз стал лидером в списке самых прибыльных украинских банков за первые шесть месяцев 2021 года. В то же время Ощадбанк сильно опустился в рейтинге. С другой стороны списка оказался Правэкс Банк, который по подсчетам аналитиков стал самым убыточным.

Такие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

ТОП-20 самых прибыльных банков выглядит так:

ПриватБанк – 11 612 млн грн; Райффайзен Банк – 2 334 млн грн; Сбербанк – 2 099 млн грн; ПУМБ – 1 985 млн грн; Универсал Банк – 1 650 млн грн; Альфа-банк – 1 460 млн грн; ОТП банк – 1 295 млн грн; Укрэксимбанк – 1 123 млн грн; Сити Банк – 769 млн грн; Укргазбанк – 726 млн грн; Креди Агриколь Банк- 694 млн грн; Банк "Кредит Днипро" – 677 млн грн; Укрсиббанк – 516 млн грн; Ощадбанк – 513 млн грн; Кредобанк – 424 млн грн; Прокредит Банк – 357 млн грн; "Пивденный" – 317 млн грн; Таскомбанк – 269 млн грн; Идея Банк – 262 млн грн; А-Банк – 201 млн грн.

По состоянию на первое июля банки заработали в общей сложности 30,08 млрд грн. Из них 13,97 млрд грн – чистая прибыль госбанков. Однако в первую пятерку лидеров вошел лишь ПриватБанк.

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков с января по июнь текущего года составила 30,077 млрд грн – это на 26,4% больше, чем годом ранее (23 790 млрд грн).

Кто оказался аутсайдером

За первые полгода убыточными оказались 10 банков из 73 активных. Антилидером стал Правэкс Банк со минусовым значением в 91,4 млн грн.

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Далее по списке снизу вверх идут АО "КБ "Земельный Капитал" (-53 млн грн), Юнекс Банк (-21,2 млн грн) и БТА Банк (-20,6 млн грн).

Бессменный лидер

В 2020 году государственный ПриватБанк возглавил список и стал самым прибыльным с чистым доходом в 25,306 млрд грн. С большим отрывом второе место занял Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Тройку лидеров закрыл еще один государственный банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). После них: ПУМБ (2,634 млрд грн) и ОТП банк (1,734 млрд грн).

Интересно, что за первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Вознаграждения включают зарплату, отчисления в пенсионный фонд, прочие краткосрочные выплаты.