ПриватБанк самовольно поменял пин-код клиента – что говорят в банке

Клиент ПриватБанка пожаловался на финучреждение. Коллаж: "Сегодня"
ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карточке одного из клиентов банка, когда тот был за границей.
Жалоба появилась на сайте Минфина.
Как рассказал клиент финучреждения, пароль банк поменял спустя несколько дней пользования картой в отпуске.
По его словам, расчеты картой проводились вполне "обычные".
"Поехал в отпуск за границу. Через несколько дней пользования картой (обычные суммы, кафе, магазины и т.д.) приходит SMS: мол подозрение на скимминг, мы вам поменяли пароль", – рассказал клиент банка.
Что говорят в ПриватБанке
В финучреждении подтвердили, что поменяли код доступа, чтобы обезопасить клиента.
"В случае, если вы воспользовались карточкой в устройстве, где у банка возникли подозрения о скимминговой накладке, банк автоматически меняет PIN-код карты для безопасности ваших средств", – рассказали в Приватбанке.
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