ПриватБанк самовільно змінив пін-код клієнта – що говорять в банку

Клієнт Приватбанку поскаржився на фінустанову. Колаж: "Сьогодні"

ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли той був за кордоном.

Скарга з'явилася на сайті Мінфіну.

Як розповів клієнт фінустанови, пароль банк поміняв через кілька днів користування карткою у відпустці.

За його словами, розрахунки картою проводилися цілком "звичайні".

"Поїхав у відпустку за кордон. Через кілька днів користування карткою (звичайні суми, кафе, магазини і т.д.) приходить SMS: мовляв підозра на скімінг, ми вам поміняли пароль" , – розповів клієнт банку.

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Що кажуть в ПриватБанку

У фінустанові підтвердили, що поміняли код доступу, щоб убезпечити клієнта.

"У випадку, якщо ви скористалися карткою в пристрої, де у банку виникли підозри про скіммінгові накладки, банк автоматично змінює PIN-код карти для безпеки ваших коштів" , – розповіли в Приватбанку.

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