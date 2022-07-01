ПриватБанк, Ощадбанк и Monobak вернули популярную услугу: что теперь доступно украинцам

Переводы валюты можно производить только в некоторых банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Monobank внедрил переводы в долларах и евро с карты на карту без конвертации в гривню, однако есть условие — такая услуга доступна только близким родственникам.

Об этом Monobank сообщил клиентам в своем приложении.

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К слову, отправить деньги в иностранной валюте можно и в ПриватБанка и Ощадбанке.

Перевод обязательно должен производиться в валюте карты , в противном случае деньги поступят на гривневый счет получателя. То есть нельзя перевести евро на долларовую карту и наоборот.

Как осуществить перевод в Monobank?

Для осуществления валютного перевода нужно предоставить документы, подтверждающие степень родства, отправив их фото службе поддержки.

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Список родственников, для которых такая услуга работает:

жены, мужья и дети;

сестры, братья и племянники;

бабушки, дедушки и внуки;

тети, дяди и кузены.