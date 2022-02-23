ПриватБанк и Ощадбанк устанавливают ограничения: сколько денег можно снять за один день

Банки устанавливают лимиты на снятие наличных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Тарифная политика конкретного банка, партнерские условия между отдельными субъектами и соответствующими учреждениями НБУ — от этого, собственно, и зависит характер ограничений на снятие наличных с платежных карт и счетов.

Как рассказывает "НВ Бизнес", обычно установленный суточный лимит на снятие наличных денег в кассе банка значительно превышает лимиты на снятие средств в банкоматах. Такой лимит может полностью отсутствовать.

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Локально могут подключаться определенные лимиты в том случае, когда в конкретном банкомате заканчивается наличность.

Часто клиентам банка предоставляется возможность самостоятельного управления и корректировки лимитами на обналичивание через личный кабинет на сайте соответствующего банка.

ПриватБанк

Лимиты на снятие наличных в банкоматах ПриватБанка:

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с карты ПриватБанка — не более 20 тыс. грн за 3 часа;

с карты украинского банка — 1000 грн/снятие, не более 10 тыс. грн в течение 3 часов, не более 15 тыс. грн в сутки;

карта зарубежного банка – до 15 тыс. грн/снятие, до 150 тыс. грн в эквиваленте в сутки.

Лимиты карты ПриватБанка на снятие наличных и оплату:

стандартный лимит – эквивалент 2200 USD/день;

максимальная сумма снятия наличных средств с карты ПриватБанка в банкомате ПриватБанка не более 20 тыс. грн в течение 3-х часов. Этот предел не изменяется.

Снимать наличные с карты в пределах остатка можно в кассе отделения ПриватБанка.

Ощадбанк

В банке действуют тарифы, которые варьируются в зависимости от типа и вида платежной карты.

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Например, по тарифам платежной карты для выплат бесплатная выдача наличных осуществляется в сети банкоматов Ощада и сети банкоматов других украинских банков в сумме до 10 000 грн (лимит). За обналичивание средств сверх установленного лимита — комиссия 1,0% + 5 грн.

Подробную информацию о каждой карте Ощадбанка можно узнать на сайте банка.

Как будут работать банки в режиме ЧП

В Национальном банке Украины заявили, что в случае введения чрезвычайного положения банковская система страны будет работать без каких-либо изменений.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", – сказано в сообщении.

Раньше мы рассказывали, что обменники продают украинцам доллар по безумному курсу, в некоторых предложениях цена достигла 33 грн/долл.

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