ПриватБанк будет возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков – как получить

Украинцы гарантированно смогут получить возмещение / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

19 апреля в ПриватБанка начали возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, выплаты осуществляют дистанционно, так что посещать финучреждения не нужно.

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Деньги будут поступать из Фонда гарантирования вкладов. Все происходит онлайн.

ПриватБанк является первым банком-агентом, реализовавшим инициативу Фонда гарантирования вкладов по дистанционным выплатам гарантированного возмещения вкладчикам.

Услуга предоставляется клиентам ПриватБанка после идентификации. Для этого нужно обратиться к клиентской поддержке учреждения в чат-боте на сайте или в Приват24.

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Кредиты в условиях войны

После полномасштабного вторжения России в Украину банки пошли навстречу клиентам и ввели кредитные каникулы. Услуга предусматривала отсрочку выплат по телу кредитов с учетом сложной ситуации, и отмену пени и штрафов.

Юристы отмечают, что кредиты рано или поздно придется заплатить, даже если жилье, за которое вы не рассчитались, разрушили оккупанты. Для таких ситуаций еще нарабатывают механизм на уровне государства, однако если юридически прекратить ипотеку путем государственной регистрации, то дело должно перейти в руки страховой компании.

В то же время украинцы начали жаловаться, что в некоторых банках не продлили кредитные каникулы и начали автоматически списывать деньги без предупреждения. Впоследствии в НБУ наработали новые рекомендации для банков, финансовых и коллекторских учреждений по поводу кредитов во время войны.