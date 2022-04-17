Приват24 временно будет недоступен — в чем причина

ПриватБанк будет проводить плановые регламентные работы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
ПриватБанк будет проводить очередной этап плановых регламентных работ 18 апреля. Сервисы Приват24 будут на паузе с ночи до 8 утра.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Так, во время проведения работ (с 23:00 до 8:00) приложения и web-версия Приват24 будут недоступны. В течение 18 апреля могут быть временные перебои в процессе стабилизации работы сервисов.
Какими услугами можно воспользоваться:
- отправить перевод с карты на карту можно через сайт;
- пополнить мобильный здесь;
- оплатить коммуналку – на горячей линии 3700.
"Банкоматы и платежные терминалы работают без изменений: свободно снимайте средства и рассчитывайтесь в торговых сетях", — говорится в сообщении банка.
Украинцам разрешить покупать доллар
С 14 апреля банки могут продавать населению наличную иностранную валюту. Запрет на продажу безналичной валюты пока не снят.
Так, иностранную валюту банкам и обменникам разрешается продавать "в пределах разницы между общими объемами ее купли и продажи". Рассчитываться она будет начиная с 13 апреля 2022 года. Сделано это для предотвращения давления на валютный рынок.
Особенности установки курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами:
- курс продажи наличной валюты может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки (доллар не должен стоить дороже 32,18 грн);
- курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки (для доллара это 29,25 грн).
Раньше мы писали, что в украинских банках нашли миллиарды гривен русских и белорусских компаний.
Также мы писали, что Monobank представил новый дизайн карт, на котором изображен горящий и тонущий корабль "Москва".