Приват24 временно будет недоступен — в чем причина

ПриватБанк будет проводить плановые регламентные работы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк будет проводить очередной этап плановых регламентных работ 18 апреля. Сервисы Приват24 будут на паузе с ночи до 8 утра.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Так, во время проведения работ (с 23:00 до 8:00) приложения и web-версия Приват24 будут недоступны. В течение 18 апреля могут быть временные перебои в процессе стабилизации работы сервисов.

Какими услугами можно воспользоваться:

отправить перевод с карты на карту можно через сайт;

пополнить мобильный здесь;

оплатить коммуналку – на горячей линии 3700.

"Банкоматы и платежные терминалы работают без изменений: свободно снимайте средства и рассчитывайтесь в торговых сетях", — говорится в сообщении банка.

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Украинцам разрешить покупать доллар

С 14 апреля банки могут продавать населению наличную иностранную валюту. Запрет на продажу безналичной валюты пока не снят.

Так, иностранную валюту банкам и обменникам разрешается продавать "в пределах разницы между общими объемами ее купли и продажи". Рассчитываться она будет начиная с 13 апреля 2022 года. Сделано это для предотвращения давления на валютный рынок.

Особенности установки курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами:

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курс продажи наличной валюты может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки (доллар не должен стоить дороже 32,18 грн);

курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки (для доллара это 29,25 грн).

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