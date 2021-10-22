Принудительно вакцинируют сотрудников? Как бизнес реагирует на угрозу нового локдауна

Обязательная вакцинация стала еще одним испытанием для бизнеса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с каждым днем растет количество больных коронавирусом, регионы переходят в красные зоны карантина, а это влияет на работу украинского бизнеса. Ведь предпринимателям, в очередной раз, приходится приспосабливаться к новым условиям.

Что говорят власти?

В красной зоне карантина бизнес сможет продолжить работу, если будет выполнено главное условие – 100% работников и посетителей будут вакцинированы.

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"В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители будут иметь "зеленые" ковид-сертификаты", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время, у работодателей есть право освобождать от работы и не платить зарплату сотрудникам, которые отказываются делать прививки. Им это позволяет недавно принятый Министерством здравоохранения Приказ №2153, который вступает в силу с 1 ноября. Кроме того, Минздрав постепенно расширяет перечень профессий для обязательной вакцинации. Но, многие украинцы не хотят делать прививки, даже под страхом потерять работу.

В то же время, согласно данным опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого бизнеса (ФЛП), которые являются участниками проекта Ассоциации по поддержке малого бизнеса Unlimit Ukraine, 28% опрошенных ФЛП до сих пор не удалось достичь докарантинного уровня доходов. 48% предпринимателей смогли восстановить свой доход, а 7% даже смогли увеличили его.

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Как относятся бизнесмены к обязательной вакцинации?

"На мой бизнес – это уже повлияло не очень позитивно. Уменьшился торг, ограничения тоже наложили свой отпечаток. Наше правительство не может спасти бизнес своими выплатами, это мало кому поможет, кадры многие предприниматели уже сократили и продолжают сокращать, это значит, что добром это не закончится. Вакцинация нас, тоже не спасет. У меня три сотрудника, они не хотят вакцинироваться, а я не могу заставить. В сегодняшних реалиях мы привыкли уже ко всему, но для малого бизнеса это во многих случаях крах", - рассказала "Сегодня" владелица магазина по продаже красок к автомобилям Наталья.

А вот владелица столичного салона красоты Екатерина настроена более оптимистично, у нее в штате 15 сотрудников. Многие вакцинировались самостоятельно, а некоторые совсем недавно сделали прививки. Хотя карантин и стал испытанием для ее бизнеса.

"После того как мы вышли к работе (после локдауна – Ред.), то понесли очень большие затраты на то, чтобы выполнять нормы по предотвращению заражения COVID-19. Маски, перчатки, антисептики подорожали в 5 раз. И расход вырос соответственно в 5 раз. Ежемесячно на парикмахерскую 40 кв. м. уходит около 10 тыс. грн на маски, перчатки, антисептики. Также когда мы вернулись к работе, то сразу ощутили отток клиентов, так как многие из них просто-напросто потеряли работу и уехали домой. Т.е. в высокий сезон мы понесли дополнительные расходы, а заработали меньше чем обычно на 30-36% – зависит от месяца", – рассказала она "Сегодня".

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Выгодно ли вакцинировать сотрудников?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что украинским предпринимателям выгоднее вакцинировать коллектив и продолжать работу, чем закрыться на период карантина. По словам эксперта, такие меры позволят избежать массового увольнения, поддержать экономику и удержаться на плаву.

Но, юристы нашли еще один способ, как украинским бизнесменам выполнить условия правительства и удержать на плаву свой бизнес.

"Альтернативой вакцинации, которую могло бы ввести и украинское правительство, служит проведение тестирований на рабочих местах и отстранение только тех работников, которые имеют коронавирусную инфекцию", -объясняют юристы.

"Сегодня" также писали, насколько мощно новая волна ударит по малому и среднему бизнесу.

А также рассказывали, будут ли обслуживать банки невакцинированных граждан.