Прикрываются "Новой почтой": как мошенники выманивают деньги из украинцев

Мошенники придумали, как нажиться на клиентах службы доставки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Новая Почта
Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники выманивают деньги у граждан.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Аферисты рассылают людям посылки через службу доставки "Новая почта". Клиент получает SMS о том, что на его имя поступило отправление в определенное отделение.
Когда человек приходит за посылкой, оказывается, что прежде чем получить товар, нужно оплатить доставку и услугу по пересылке средств. Обычно это небольшие суммы до 200 гривен.
Клиент, как и оператор "Новой почты" не знает, что в посылке. Учитывая небольшую сумму, мошенники надеются, что человек купится и перешлет средства. А внутри может оказаться любой пустяк, например, кусок мыла.
Лучший способ защитить себя в таком случае – не получать посылку и не платить за ее доставку, если вы ничего не заказывали и не ожидаете перевода.
Не первый случай
Ранее пострадавшие от рук злоумышленников клиенты "Новой почты" уже рассказывали о подобных неприятных ситуациях. Недавно мужчина пожаловался на службу безопасности компании и обвинил ее в утечке персональных данных.
По словам украинца, в его мобильном приложении появилась информация о новом отправлении и отделении, куда следует посылка. Интересно, что мужчина был в том месте временно, поэтому он заподозрил "слив данных".
"В описании отправления указана "косметика". Наложенный платеж 199 грн плюс стоимость доставки", – отметил клиент.
В отделении он осмотрел посылку – в коробке был маленький пакетик с неизвестным веществом без маркировок. От получения, конечно, отказались, и теперь украинец требует от компании установить личность злоумышленника.
Представители компании отреагировали на жалобу и рассказали, что операторы отделения физически не имеют возможности проверять содержимое каждой отправки.
"Всегда предупреждаем клиентов, чтобы они осматривали отправку в отделении и в случае чего – отказывались от посылки. Если Вы не ожидаете посылку и не понимаете, от кого Вам транспортируется отправка, всегда можете проставить отказ в онлайн-сервисах, даже не обращаясь в отделение", – посоветовали мужчине.
Кроме этого, украинцу напомнили, что его персональными данными владеет не только почтовый оператор, и посоветовали вообще не получать отправку от неизвестных в целях безопасности.
"Сегодня" также рассказывали о том, какие нововведения ввели в "Новой почте" с 21 июня, и писали о лимитах на отпуск горючего, которые увеличили или сняли вообще в крупных сетях АЗС по Украине.