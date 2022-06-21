Украинцы будут отправлять посылки по-новому: что интересного подготовила "Новая почта"

Рассказываем, какую услугу запустила "Новая почта" для своих клиентов и где
Услуга поможет сохранить клиентам "Новой почты" свое время / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта
"Новая почта" запустила в тестовом режиме услугу отправления посылок без визита в отделение — из почтоматов. Для этого следует иметь только мобильное приложение компании.
Как сообщил почтовый оператор изданию OBOZREVATEL, сейчас такая услуга доступна только в Киеве, но впоследствии будет и в других городах Украины.
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До конца июня (пока будет продолжаться тестирование услуги) стоимость отправления составит 1 грн.
Как пользоваться услугой?
Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно:
обновить мобильное приложение "Новой почты", чтобы в разделе "Создать посылку" появился новый пункт места отправления – почтомат;
создать в приложении электронную накладную для посылки;
самостоятельно дома упаковать посылку. Для этого требуются неповрежденные коробки. Для документов подойдут конверты, а для одежды до 2 кг – пакеты. Если клиент упаковал неправильно, курьер изменит упаковку;
прийти к почтомату с посылкой, открыть в приложении созданную накладную и нажать "Открыть ячейку";
положить в ячейку посылку без маркировки. В одну ячейку можно положить только одно отправление;