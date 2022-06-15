Пригодится каждому: ТОП-5 функций "Дії" во время войны

Полезные услуги в "Дії" / Фото: Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину разработчики "Дії" запустили новые услуги для украинцев.

"Сегодня" собрали 5 услуг, которые могут понадобиться многим во время военного положения.

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Запуск "єДокумента"

Во время действия военного положения в Украине в приложении доступен "єДокумент" – временный цифровой документ для удостоверения личности.

Украинцы, которые во время эвакуации в безопасные регионы страны или в любой другой ситуации могли забыть или потерять паспорт или другие бумаги, могут во время проверок показывать "єДокумент". Он понадобится, например, на блокпосте или при проверке полиции.

В документе есть следующая информация:

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паспортные данные;

РНОКПП (карта налогоплательщика).

Чтобы он появился в приложении, делать ничего не нужно. Достаточно сделать обновление программы.

Статус ВПО в "Дії"

Внутренне перемещенные лица могут получить свой статус, а также выплаты в приложении. Для этого нужно сделать следующее:

загрузить "Дію" или обновить ее;

убедиться, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт;

зайти в раздел "Услуги" и выбрать "Получить статус ВПЛ";

указать свой актуальный адрес;

подтвердить свое местонахождение с помощью геолокации;

если есть дети, то можно получить статус переселенцев и для них.

Чтобы подать заявку на выплату 2 000 грн, нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу получать помощь". Затем нужно выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.

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Чтобы подать заявку на выплаты детям в размере 3 000 грн, нужно сделать схожие шаги, но уже воспользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении.

"Сегодня" раньше писали о том, кто именно может рассчитывать на эти выплаты в июне.

Заявка на компенсацию поврежденного имущества

Украинцы, у которых поврежден или разрушен частный дом (усадебный, дачный или садовый), квартира, другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома) могут через приложение и портал "Дія" подать заявку на компенсацию.

Чтобы подать заявку в мобильном приложении "Дія", нужно сделать следующие шаги:

зайти в "Дію" и нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";

заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Подать заявку на портале можно следующим образом:

авторизоваться на портале;

заполнить форму;

проверить информацию и отправить сообщение.

Консультации для украинцев за границей

Украинцы, выехавшие за границу из-за боевых действий, могут обратиться к специалистам центров "Дія.Бізнес" по телефону. Обратившись на горячую линию, переселенцы могут получить консультацию по следующим вопросам:

трудоустройство, обучение и переподготовка, поиск сотрудников;

поиска жилья, офиса, детсада, школы;

юридический статус лиц, состоящих в странах ЕС;

выплаты и информация о предоставлении поддержки вынужденно перемещенным лицам в странах ЕС;

профильные контакты волонтеров, организаций, фондов;

какие есть практики и правила ЕС по открытию и поддержке бизнеса (налогам, упрощенной регистрации бизнеса, ресурсам поддержки бизнеса).

Горячая линия "Дія.Бізнес" работает с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени). Звонить можно на следующие номера:

с Украины – 080 033 31 83;

с территории стран ЕС – +48 22266 2275 (плата за звонки взимается в соответствии с тарифными условиями оператора).

Пока эта услуга доступна для временно находящихся украинцев в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии.

Карта работающих ЦПАУ

Из-за боевых действий многие ЦПАУ по Украине закрылись, и о режиме их работы узнать довольно сложно. Поэтому "Дія" вместе с Минцифрой запустили карту, благодаря которой можно узнать, где расположен ближайший Центр, проверить график работы и посмотреть контактный номер.

Карта находится по этой ссылке.

Какие выплаты можно получить во время войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что программы финансовой помощи для наших граждан открыли не только государство, но и международные организации. Это выплаты и от ООН, и Красного Креста и ЮНИСЕФ.

Читайте подробно, на какие деньги могут рассчитывать украинцы, пострадавшие от войны с РФ.

Мы также писали о том, какие выплаты на детей изменились во время войны, и на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Канаде.