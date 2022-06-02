Пригодится каждому: что такое банковский сейф и как им пользоваться

Как пользоваться банковским сейфом / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

В банках можно хранить не только деньги, но и ценные вещи. Для этого существуют индивидуальные банковские сейфы, которые являются надежным и безопасным местом хранения ценностей.

В Financial Literacy Ukraine объяснили, как пользоваться такой услугой

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Для каких случаев понадобится банковский сейф

Сейф – это ящик, который может быть разного размера в зависимости от потребности, и который расположен в бронированном шкафу. Все это находится в специальном помещении, депозитарии банка, в который есть отдельный вход, ограниченный доступ и круглосуточная охрана.

Если вы что-нибудь кладете в сейф, то о содержимом знаете только вы, поскольку банковские работники не имеют права смотреть на сохранность.

"Каждый сейф имеет два ключа: один находится у банковского представителя, а другой – у клиента. Открыть сейф можно только двумя ключами одновременно", – отмечают эксперты.

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В то же время банк может открыть сейф и описать имущество в конкретных случаях:

если клиент не заплатил за аренду сейфа;

по письменному требованию нотариуса или правоохранительных органов.

Услугу банковского сейфа можно использовать в следующих ситуациях:

если человек уезжает из дома и без присмотра остаются ценные вещи и деньги;

когда нужно надежно и без постороннего внимания хранить ценные вещи;

когда есть большая сумма наличных денег перед важным соглашением;

если человек коллекционирует ценные вещи и заботится об их защите;

и в любой другой ситуации, когда нужно надежно что-либо спрятать.

В таких случаях сейфом можно воспользоваться от нескольких дней до 1 года. Если он нужен на более долгий срок, то договор с банком можно продлить.

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Что можно хранить и какие документы нужны

В целом можно хранить такие вещи:

драгоценности, украшения;

документы, ценные бумаги, флешки;

деньги и банковские металлы;

произведения искусства, антикварные и коллекционные вещи.

А вот запрет есть для таких веществ и имущества:

наркотики, оружие и боеприпасы, химические, радиоактивные, взрывчатые и отравляющие вещества;

быстропортящееся имущество;

другие предметы, не относящиеся к ценностям или документам.

Открывать банковский сейф можно с 14 лет. Так, для этого к 17 годам включительно дополнительно требуется согласие родителей, усыновителей или опекунов.

Чтобы его открыть, нужны следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

Также важно помнить, что прийти в отделение банка, где находится сейф, можно только в рабочее время, и банк не отвечает за содержание сейфа, а только за сам сейф. Так же учреждение не несет ответственности за форс-мажорные обстоятельства, такие как стихийные бедствия или военные действия.

Что делать с наличкой украинцам, которые возвращаются из-за границы

Ранее "Сегодня" писали, что при возвращении из-за границы собственник валютных ценностей должен в некоторых случаях сообщать в письменной форме точные данные о ценностях, которые он везет с собой, заполняя на границе декларацию.

Если человеку нужно перевезти наличную валюту или банковские металлы на сумму до 10 000 евро в эквиваленте, то декларирование не требуется.

А если сумма гривни, иностранной валюты и банковских металлов равна или превышает эквивалент в 10 000 евро, то декларировать нужно полную сумму. Ограничений по максимальной сумме нет. Перемещать валютные ценности через границу могут и несовершеннолетние лица. Правила в этом случае такие же.

"Сегодня" также писали, какие условия кредитования будут действовать в банках уже с 1 июня, и что происходит с долларом в украинских обменниках в четверг, 2 июня.