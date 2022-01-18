Приехали! Бензин уже по 33 гривни за литр

/ Фото: Сегодня

Автомобили для украинцев из средства передвижения постепенно становятся роскошью – в новом году цена топлива растет, как на дрожжах. За 17 дней января бензин А-95 подорожал в рознице в среднем на 1,35 грн/л, дизель – на 1,33 грн/л, и это, похоже, не предел. Максимальная цена не премиального бензина А-95 достигла 33 грн/л без восьми копеек. Очевидной причиной подорожания топлива является непрекращающийся рост цен на нефть в мире, ведь около 80% нефтепродуктов Украина импортирует. Зато чуть подешевел автогаз. В ноябре цены на автогаз установили рекорд подорожания.

Что происходит на рынке топлива, насколько еще могут вырасти цены к концу января, выяснили "Сегодня".

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Наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Толчок для роста цен дали новые предельные рекомендованные цены на бензин и дизтопливо, опубликованные Министерством экономики 13 января. Они оказались заметно выше предыдущих: на 95 коп. за литр по бензину и на 1,34 грн/л по дизелю. Теперь цена на "обычный" бензин не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 32,16 грн/л.

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Декадой ранее Министерство повысило предельные цены на 1 грн/л на бензин и на 66 копеек на ДТ. Итого за 20 дней – цены "рекомендовали" поднять сразу на 1,95 грн/л по бензину и на 2 грн/л по дизелю.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае 2021 года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

За неделю бензины и ДТ заметно подорожали во всех областях и в Киеве. По бензинам рост цен – от 60 коп./ до 1 грн/л и более, по дизтопливу – от 90 коп., до 1,1 грн и более. Максимальное повышение стоимости бензина А-92 в Луганской обл. – на 95 коп./л, бензина А-95 и дизеля – в Ивано-Франковской обл – на 1,07 грн/л. и на 1,30 грн/л.

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Самые высокие цены на бензин А-92 и дизель на Луганщине: А-92 стоит 31,97 грн/л (+95 коп.), ДТ – 32,58 грн/л (+1,14 грн/л), столько же сколько и бензин А-95! Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 33,14 грн/л (+80 коп./л).

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской обл.: А-92 – 29,97 грн/л (+90 коп.), А-95 – 30,90 грн/л (+91 коп.), ДТ – 29,88 грн/л (+89 коп.).

Автогаз медленно дешевеет. Цены пошли вниз как в Киеве, так и во всех областях, кроме четырех – Тернопольской, Луганской, Черниговской, Николаевской – там они не изменились. Снижение в большинстве областей на 5-7 коп./л. Больше всего упали цены на Буковине – на 16 коп./л и в Донецкой области – на 15 коп./л. Самый дорогой газ по прежнему в Луганской обл. – 19,39 грн/л, самый дешевый – в Ровенской обл. – 18,70 грн/л (-10 коп.).

Разброс цен уменьшился по бензинам и увеличился по ДТ и автогазу. По А-92 разброс составляет 6,7% (2 грн/л), было 7,4%, по А-95 – 7,2% (2,24 грн/л), было 7,8%, по дизелю – 9% (2,70 грн/л), было 8,5%, по газу – 3,7% (0,69 грн/л), было 3,1%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 30,64 грн/л (+81 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 31,56 грн/л (+93 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 30,73 грн/л (+1,07 грн)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,97 грн/л (-7 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты назвали три фактора, которые толкают цены на топливо вверх: дорожающая нефть, девальвация гривни к доллару и действия Минэкономики.

Сергей Куюн говорит, что стоимость топлива растет прежде всего из-за нефти.

"Цена самой популярной марки нефти Brent превысила трехлетний максимум, на 17 января она 86 долларов за баррель, а месяц назад была 74 доллара – сообщил Сергей Куюн. – Влияет и девальвация гривни, которая за месяц обесценилась к доллару на 4% (1 грн). Так как топливо покупается в опте по импорту за валюту, а продается в рознице в гривнях, это также толкает цены вверх".

Геннадий Рябцев утверждает, что подорожанию во многом способствуют действия Минэкономики, добросовестно выполняющего постановление Кабмина о регулировании цен на нефтепродукты.

"Положение с ценами на топливо в Украине сейчас катастрофическое, причем если два года назад правительство сдерживало цены, то сейчас наоборот, оно, наоборот, способствует их росту, ориентируясь на мировые котировки. Без "рекомендаций" цены на топливо были бы ниже на 50-70 коп./л. Настало время пересмотреть постановление о регулировании цен", – утверждает Геннадий Рябцев.

На рекомендации Минэкономики тут же отреагировали бренды премиум-сегмента (около 15%) рынка, торгующие по максимальным прайсам. Затем повысила цену сразу на 1 грн/л на все виды топлива консолидированная группа "Приват" (около 25% рынка), с ноября прошлого года не менявшая ценники в розничной продаже. В частности, в приватовской сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л и ДТ – до 30,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 и ДТ выросли до 30 грн/л, на А-95 – до 31,00 грн/л.

Пошли вверх цены и в других сетях АЗС.

Как сообщил Сергей Куюн, розничные сети с 14 по 17 января повысили стоимость топлива в пределах 1,5 грн/л. На "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 50 коп./л:А-92 — до 29,58 грн/л, А-95 — до 30,58 грн/л, Цена ДТ выросла на 0,51 грн/л, до 29,26 грн/л. Дизтопливо в сети SOCAR подорожало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.

На BVS бензины подорожали на 0,9-1 грн/л, ДТ – на 1,1 грн/л. Цена на А-92 увеличилась до 31,79 грн/л, на А-95 – до 32,29 грн/л, на ДТ – до 31,59 грн/л. В сети KLO на 10 коп./л выросли цены на бензинов: А-92 подорожал до 31,59 грн/л, А-95 – до 32,39 грн/л. Еще ряд сетей повысили цены на топливо на 30-80 коп./л.

Артем Куюн говорит, что цены на газ снова пошли вверх. Стоимость сжиженного газа в прайсах оптовых компаний выросла на 150-500 грн/т, средняя цена установилась на уровне около 29 000 грн/т.

"Перед Новым годом топливо в опте дешевело, поэтому никто не делал больших запасов, ведь завтра цена будет ниже. За праздники запасы закончились, спрос резко вырос, цены тоже. Но в январе ресурса будет достаточно", – объяснил эксперт.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов неутешительны: бензин и ДТ продолжат дорожать.

Геннадий Рябцев говорит, что цены на этой неделе вырастут ненамного, в пределах 50 коп./л.

"Сети премиум-сегмента повышать не будут, а остальные продолжат корректировать цены с учетом конкуренции в регионе и стоимости доллара. И будут ждать новых рекомендованных цен от Минэкономики, ориентировочно 24 января", – уточнил Геннадий Рябцев.

Намного пессимистичнее Сергей Куюн.

"Если сохранятся нынешние восходящие тренды по ценам на нефть и курсу доллара к гривне, то можем получить в январе плюс 1,15 грн/л по бензину и плюс 1,5 грн/л по дизтопливу", – огорчил эксперт.

Это значит, что литр А-95 может стоить в среднем 32,70 грн, литр ДТ – 32,50 грн/л.

Артем Куюн также не обещает удешевления газа.