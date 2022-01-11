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Бензин и дизель резко дорожают, цены стремятся к рекордным

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
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11 января, 05:51
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Эксперты не исключают, что обычный А-95 может подорожать до 33 гривен за литр
/ Фото: Сегодня

В Украине снова заметно дорожает горючее. Рост цен на бензин и дизель начался еще перед Новым годом, но оказался символическим – в пределах 10 коп./л. А за новогодние и рождественские праздники стоимость бензина выросла на порядок – на 1 грн/л. На этом фоне стабильные цены на автогаз – уже хорошая новость. В ноябре цены на автогаз установили рекорд подорожания.

Почему нефтепродукты дорожали, несмотря на "мертвый" сезон, и как могут измениться цены к середине января, выяснили "Сегодня".

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Наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Министерство экономики 4 января опубликовало новые предельные рекомендованные цены на бензин и дизтопливо. Они оказались заметно выше предыдущих: на гривню за литр по бензину и на 66 коп./л по дизелю. Теперь максимальная цена на "обычный" бензин не должна превышать 31,97 грн/л (+1 грн), на "обычное" дизтопливо – 30,82 грн/л (+66 коп.).

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Рекомендации Минэкономики усилили тренд на повышение цен на бензин в ряде регионов, прежде всего там, где велика доля АЗС премиум-сегмента, торгующих по максимальным прайсам. Так, например, в Киеве бензин А-95 подорожал сразу на 94 грн/л, в Луганской области – на 93 коп./л. А вот на Сумщине рост цен на бензин А-95 составил всего 12 коп./л. В большинстве областей цены на бензины повысились на 35-40 коп./л.

Дизтопливо подорожало меньше: в среднем на 26 коп./л. Самый заметный рост также в столице: на 64 коп./л, самый незначительный – на Сумщине: 7 коп./л. В большинстве областей цены на ДТ повысились на 25-30 коп./л.

Самые высокие цены на бензин А-92 и дизель на Луганщине: А-92 стоит 31,22 грн/л (+87 коп.), ДТ – 31,44 грн/л (+53 коп./л). Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 32,34 грн/л (+94 коп./л).

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Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской обл.: А-92 – 29,07 грн/л (+11 коп.), А-95 – 29,99 грн/л (+12 коп.), ДТ – 28,99 грн/л (+7 коп.).

Стоимость автогаза можно назвать стабильной. Цены не менялись или менялись в пределах статистической погрешности (1-2 коп./л) в 22 регионах из 25-ти. Лишь в Харьковской области газ подешевел на 5 коп./л, в Донецкой – на 4 коп./л, а в Киеве подорожал на 4 коп./л. Самый дорогой газ по прежнему в Луганской обл. – 19,39 грн/л (цена не изменилась), самый дешевый – в Ровенской обл. – 18,80 грн/л (-1 коп.).

Разброс цен увеличился по бензинам и ДТ и не изменился по автогазу. По А-92 разброс составляет 7,4% (2,15 грн/л), было 5,5%, по А-95 – 7,8% (2,35 грн/л), было 5,1%, по дизелю – 8,5% (2,45 грн/л), было 7,5%, по газу – 3,1% (0,59 грн/л).

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,83 грн/л (+39 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,63 грн/л (+42 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 29,66 грн/л (+26 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 19,04 грн/л (0 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты называют подорожание топлива в рознице в целом обоснованным, так как за декабрь и начало января выросли мировые котировки на нефть более чем на 10%, а значит, подорожали и бензин, и дизель. А Украина, напомним, импортирует до 80% нефтепродуктов.

"Сейчас цена нефти – 82 доллара за баррель, а месяц назад была 74 доллара, рост почти на 11%, – говорит Сергей Куюн. – Учитывая месячный интервал, необходимый на производство топлива и его логистику, видим очередной рост цен".

Как сообщил Сергей Куюн, в Украине розничные цены в сетях АЗС премиум-сегмента, у которых прайсы соответствуют граничным, повысились до рекомендованных Министерством экономики. Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л. В частности, на станциях KLO бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 40 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,29 грн/л, на А-92 — до 30,99 грн/л, на ДТ — до 29,99 грн/л. В сети "Авантаж 7" на 50 коп./л выросли цены на все виды топлива: А-95 подорожал до 29,45 грн/л, А-92 — до 28,45 грн/л, ДТ — до 27,85 грн/л. "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, Motto и еще ряд повысили цены в пределах 0,2-1 грн/л.

Геннадий Рябцев все же утверждает, что цены в рознице растут опережающими темпами по сравнению с оптовыми.

"Определенные предпосылки для такого решения у Минэкономики были, ведь нефть в мире только в январе подорожала на 4-6%, – говорит Геннадий Рябцев. – Это спекулятивный рост, но он повлиял на стоимость топлива".

Эксперт подсчитал: цены в опте повысились с конца декабря по 10 января на 3%, а в рознице Минэкономики рекомендовало увеличить цены на 4%.

Артем Куюн акцентировал, что на динамику цен на рынке LPG-газа повлияли события в Казахстане, откуда Украина импортирует от 27% до 33% газа.

"Казахстан всегда был основной альтернативой России и Беларуси, а сегодня именно казахстанский канал попал под угрозу перекрытия, что может нарушить хрупкий баланс украинского рынка сжиженного газа", — говорит Артем Куюн.

По его словам, пока нет достоверной информации о ближайшем будущем экспорта газа из Казахстана. Но украинским трейдерам необходимо начать отработку возможных сценариев, включая полное прекращение отгрузок газа из этой страны.

"Поставки с запада окажутся дороже, но добавят к нынешним ценам не более 1 грн/л, а при нехватке продукта у потребителей всегда останется альтернатива в виде бензина", – подытожил Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов неутешительны: бензин и ДТ продолжат дорожать. Очередной толчок росту цен дадут новые рекомендованные цены от Минэкономики, публикация которых ожидается 13-14 января. Геннадий Рябцев ожидает, что они повысятся в пределах 1 грн/л. То есть, обычный, не премиальный, бензин А-95 может стоить около 33 грн/л. Таких высоких цен на этот вид топлива в Украине еще не было.

Сергей Куюн более оптимистичен: по его оценке, рост будет не более, чем на 30-40 коп./л, то есть цены могут вернуться к тем, которые были два месяца назад.

"Главным фактором роста цен на топливо сейчас является нефть, – подчеркнул эксперт. – Но бензина и дизеля в Украине достаточно".

Артем Куюн все же считает маловероятным пессимистический сценарий с прекращением поставок газа из Казахстана. Он ожидает, что в ближайшие недели политическая ситуация в этой стране стабилизируется. А в Украине начнет наконец-то реализовываться потенциал снижения цен на автогаз.

Эксперт напомнил: газ может подешеветь на 1 грн/л, то есть, в среднем до 18 грн/л.

О талонах на бензин знают многие, а вот то, что в Украине могут появиться бесплатные талоны на еду, которые выдадут малоимущим – это новость. Подробнее смотрите в сюжете.

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