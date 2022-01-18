Приїхали! Бензин уже по 33 гривні за літр

/ Фото: Сьогодні

Автомобілі для українців із засобу для пересування поступово стають розкішшю – у новому році ціна пального зростає як на дріжджах. За 17 днів січня бензин А-95 подорожчав у роздріб у середньому на 1,35 грн/л, дизель – на 1,33 грн/л, і це, схоже, не межа. Максимальна ціна не преміального бензину А-95 досягла 33 грн/л без восьми копійок. Очевидною причиною подорожчання пального є зростання цін на нафту у світі, адже близько 80% нафтопродуктів Україна імпортує. Натомість трохи подешевшав автогаз. У листопаді ціни на автогаз встановили рекорд подорожчання.

Що відбувається на ринку пального, наскільки ще можуть зрости ціни на кінець січня, з'ясували "Сьогодні".

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Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Поштовх для зростання цін дали нові граничні рекомендовані ціни на бензин та дизпальне, опубліковані Міністерством економіки 13 січня. Вони виявилися помітно вищими за попередні: на 95 коп. за літр бензину та на 1,34 грн/л для дизелю. Тепер ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне – 32,16 грн/л.

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Декадою раніше Міністерство підвищило граничні ціни на 1 грн/л на бензин та на 66 копійок на ДП. Разом за 20 днів – ціни "рекомендували" підняти одразу на 1,95 грн/л на бензин та на 2 грн/л на дизель.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні 2021 року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

За тиждень бензини та ДП помітно подорожчали у всіх областях та у Києві. На бензини зростання цін – від 60 коп./л, до 1 грн/л і більше, на дизпальне – від 90 коп., до 1,1 грн/л і більше. Максимальне підвищення вартості бензину А-92 у Луганській обл. – на 95 коп./л, бензину А-95 та дизеля – в Івано-Франківській обл. – на 1,07 грн/л. та на 1,30 грн/л.

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Найвищі ціни на бензин А-92 та дизель на Луганщині: А-92 коштує 31,97 грн/л (+95 коп.), ДП – 32,58 грн/л (+1,14 грн/л), стільки ж, скільки бензин А-95! Найдорожчий бензин А-95 у Києві – 33,14 грн/л (+80 коп./л).

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській обл.: А-92 – 29,97 грн/л (+90 коп.), А-95 – 30,90 грн/л (+91 коп.), ДП – 29, 88 грн/л (+89 коп.).

Автогаз повільно дешевшає. Ціни пішли вниз як у Києві, так і в усіх областях, крім чотирьох – Тернопільської, Луганської, Чернігівської, Миколаївської – там вони не змінилися. Зниження у більшості областей на 5-7 коп./л. Найбільше впали ціни на Буковині – на 16 коп./л та на Донеччині – на 15 коп./л. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,39 грн/л, найдешевший – у Рівненській обл. – 18,70 грн/л (-10 коп.).

Розкид цін зменшився за бензинами і збільшився за ДП та автогазом. За А-92 розкид становить 6,7% (2 грн/л), було 7,4%, за А-95 – 7,2% (2,24 грн/л), було 7,8%, за дизель – 9% (2,70 грн/л), було 8,5%, за газ – 3,7% (0,69 грн/л), було 3,1%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,64 грн/л (+81 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 31,56 грн/л (+93 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 30,73 грн/л (+1,07 грн)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,97 грн/л (-7 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти назвали три фактори, які штовхають ціни на пальне вгору: нафта, що дорожчає, девальвація гривні до долара і дії Мінекономіки.

Сергій Куюн каже, що вартість пального зростає насамперед через нафту.

"Ціна найпопулярнішої марки нафти Brent перевищила трирічний максимум, на 17 січня вона 86 доларів за барель, а місяць тому була 74 долари – повідомив Сергій Куюн. – Впливає і девальвація гривні, яка за місяць знецінилася до долара на 4% (1 грн). Оскільки пальне купується в гурті в імпорті за валюту, а продається в роздріб у гривнях, це також штовхає ціни вгору".

Геннадій Рябцев стверджує, що подорожчанню багато в чому сприяють дії Мінекономіки, яке сумлінно виконує постанову Кабміну про регулювання цін на нафтопродукти.

"Положення з цінами на пальне в Україні нині катастрофічне, причому якщо два роки тому уряд стримував ціни, то тепер, навпаки, сприяє їхньому зростанню, орієнтуючись на світові котирування. Без "рекомендацій" ціни на пальне були б нижчими на 50-70 коп./л. Настав час переглянути постанову про регулювання цін", – стверджує Геннадій Рябцев.

На рекомендації Мінекономіки швидко відреагували бренди преміум-сегменту (близько 15%) ринку, що торгують за максимальними прайсами. Потім підвищила ціну відразу на 1 грн/л на всі види пального консолідована група "Приват" (близько 25% ринку), яка з листопада минулого року не змінювала цінників у роздрібному продажу. Зокрема, у приватівській мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л та ДП – до 30,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 та ДП зросли до 30 грн/л, на А-95 – до 31,00 грн/л.

Пішли вгору ціни та в інших мережах АЗС.

Як повідомив Сергій Куюн, роздрібні мережі з 14 до 17 січня підвищили вартість пального в межах 1,5 грн/л. На "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 29,58 грн/л, А-95 – до 30,58 грн/л, до 29,26 грн./л. Дизпальне у мережі SOCAR подорожчало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.

На BVS бензини подорожчали на 0,9-1 грн/л, ДП – на 1,1 грн/л. Ціна на А-92 збільшилася до 31,79 грн/л, А-95 – до 32,29 грн/л, на ДП – до 31,59 грн/л. У мережі KLO на 10 коп./л зросли ціни на бензини: А-92 подорожчав до 31,59 грн/л, А-95 – до 32,39 грн/л. Ще низка мереж підвищили ціни на пальне на 30-80 коп./л.

Артем Куюн каже, що ціни на газ знову пішли нагору. Вартість зрідженого газу в прайсах оптових компаній зросла на 150-500 грн/т, середня ціна встановилася на рівні близько 29 000 грн/т.

"Перед Новим роком газ в гурті дешевшав, тому ніхто не робив великих запасів, адже завтра ціна буде нижчою. За свята запаси закінчилися, попит різко виріс, ціни також. Але у січні ресурсу буде достатньо", – пояснив експерт.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів невтішні: бензин та ДП продовжать дорожчати.

Геннадій Рябцев каже, що ціни цього тижня зростуть ненабагато, в межах 50 коп./л.

"Мережі преміум-сегменту не підвищуватимуть, а решта продовжать коригувати ціни з урахуванням конкуренції в регіоні та вартості долара. І чекатимуть на нові рекомендовані ціни від Мінекономіки, орієнтовно 24 січня", – уточнив Геннадій Рябцев.

Набагато більш песимістичний Сергій Куюн.

"Якщо збережуться нинішні висхідні тренди за цінами на нафту та курсом долара до гривні, то можемо отримати у січні плюс 1,15 грн/л за бензином та плюс 1,5 грн/л за дизпальним", – засмутив експерт.

Це означає, що літр А-95 може коштувати 32,70 грн, літр ДП – 32,50 грн/л.

Артем Куюн також не обіцяє здешевлення газу.