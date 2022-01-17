Придется платить больше: в Украине изменили условия купли-продажи жилья

Рынок недвижимости в 2022 году претерпит некоторые изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок недвижимости в 2022 году испытает некоторые изменения, в том числе это касается как цен на жилье, так и налогообложения и в целом изменения предпочтений покупателей.

"Сегодня" поможет разобраться, чего ждать от рынка недвижимости в 2022 году.

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Согласно закону о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, с 1 января 2022 г. заработают новые правила налогообложения операций с недвижимостью.

Налог с продаж

При продаже недвижимости:

налогоплательщик освобождается от НДФЛ, если впервые продал в течение года, в то же время в Пенсионный фонд и госпошлины покупатель и продавец обязаны уплатить по 1% от цены объекта, указанной в договоре купли-продажи;

если впервые продал в течение года, в то же время в покупатель и продавец обязаны уплатить от цены объекта, указанной в договоре купли-продажи; продавец и покупатель уплачивают НДФЛ в размере 5% и по 1% в Пенсионный фонд и госпошлины со второго и всех последующих соглашений.

Продажа коммерческой недвижимости, к которой относятся офисные помещения, паркоместа и апартаменты, облагается налогом по ставке 5% даже при первой продаже за год.

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Также с доходов, облагаемых НДФЛ по ставке выше нулевой, взимается военный сбор в размере 1,5%.

Изменения для продавцов в 2022 году

Не 5%, а 18% продавец должен платить из прибыли, полученной от продажи третьего и последующих объектов жилой недвижимости в течение года.

Вторая продажа — 5%, а первая освобождается от налогообложения.

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Также ставка 18% применяется при второй и каждой последующей продаже коммерческой недвижимости за год и первой и каждой последующей продаже жилья, находящегося во владении продавца менее трех лет. Последнее по-прежнему не касается унаследованной недвижимости.

Заметим, что облагается именно прибыль, то есть разница между полученной от покупателя суммой и суммой, израсходованной на приобретение жилья.

Налог для владельцев недвижимости

В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (по сравнению с 2021 годом).

В этом году налог на недвижимость будет составлять 97,5 грн за 1 квадратный метр.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% от размера минимальной зарплаты. По формуле: 6500*1,5% = 97,5.

Платить нужно будет только за лишние метры:

для квартир 60 квадратных метров;

для частных домов 120 квадратных метров;

для квартиры и частного дома вместе 180 квадратных метров.

Ипотека под 5%

Государственная программа "Украинская мечта" будет запущена в течение января-марта 2022 года. Она предполагает ипотеку под 5% годовых.

Продукт будет максимально простым и понятным, а стать участниками смогут все, кто получает официальные доходы.

"Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", — сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, "Украинская мечта" предусматривает выдачу кредитов под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля, рассказал Шурма.

Планируется, что в 2022 году будет выдано около 30 тысяч ипотечных кредитов, а в дальнейшем это количество планируют увеличить до 150 тысяч в год. По словам представителя ОП, бюджетные средства используются только для старта.

Ранее мы сообщали, что жилье в Украине стремительно дорожает, особенно это касается домов, которые привыкли называть "сталинки", "хрущевки".

Ранее мы также писали, что финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.