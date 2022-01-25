Придется несладко: пять главных нововведений для бизнеса в 2022 году

С увеличением "минималки" растет и размер привязанных к ней налогов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Налоговая амнистия, "Дія.Сity", РРО для ФЛП, так называемый ресурсный законопроект №5600, — и это далеко не все законодательные изменения, оказавшие большое влияние на бизнес.

"Сегодня" собрал для вас основные пункты, на которые следует обратить внимание украинцам, а в основном владельцам бизнеса.

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Большенство указаных нами зменений внесены в Законе Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (Закон 1914).

Налоги для ФЛП

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (законопроект от 15.09.2021 года №6000 ), минимальная заработная плата в 2022 году составляет 6500 грн, с 1 октября этот показатель составит 6700 грн. А прожиточный минимум составляет 2481 грн.

Напомним, что ставка ЕСВ — 22%, а единого налога — не более 10% от прожыточного минимума для ФЛП 1 группы, не более 20% от "минималки" для ФЛП 2 группы и 5% дохода или 3% дохода и НДС для ФЛП 3 группы. Соответственно, предприниматели будут платить в 2022 году:

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ФЛП 1 группы: 1430 грн ЕСВ и 248,1 грн единого налога;

ФЛП 2 группы: 1430 грн ЕСВ и 1300 единого налога;

ФЛП 3 группы: 1430 ЕСВ и 5% дохода или 3% дохода и НДС.

Доходы ФЛП на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, определяемого как разница между общим налогооблагаемым доходом.

Третья продажа — большая ставка

Согласно новым нормам доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение отчетного года будет облагаться по ставке не 5%, а 18%.

Однако такой доход может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы на приобретение недвижимости. При этом такими расходами считается стоимость объекта недвижимости, задекларированная в порядке одноразового добровольного декларирования.

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Не действует эта льгота на продажу первого и второго объекта недвижимости.Если объект был получен по наследству, то доход от его продажи облагается налогом по ставке 5%.

Выбросы углекислого газа

Ранее ставка налога за выбросы углекислого газа составила 10 грн. за тонну. Новый закон не только повысил сумму ставки до 30 гривен за тонну, но и предусмотрел, что не менее 70% уплаченного налога будет направляться на меры по декарбонизации в определенных отраслях.

Ограничение для тех, кто с долгами

Вышеупомянутый Закон предоставляет право налоговым органам обращаться в суд для установления временного ограничения в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств – должников за пределы Украины в случае неуплаты денежных обязательств, что привело к возникновению у такого юридического лица налогового долга.

Среди условий обращения:

сумма налогового долга более 1 млн. грн;

неуплата суммы налогового долга в течение 240 календарных дней со дня вручения налогоплательщику налогового требования;

отсутствие обязательства государства по возврату налогоплательщику ошибочно и/или чрезмерно уплаченных им денежных обязательств, бюджетного возмещения НДС, равного или превышающего сумму налогового долга такого налогоплательщика.

Решение обжаловать можно путем подачи апелляционной жалобы на решение суда в течение 20 дней со дня оглашения такого решения. Отменяют запрет в случаях:

погашение налогоплательщиком долга;

смена руководителя налогоплательщика-должника;

начало судебной процедуры по делам о банкротстве налогоплательщика-должника.

Право на фото- видео- и аудиозапись налоговой проверки

Налоговые органы имеют право фотографировать, записывать на диктофон или снимать видео во время проверок.

В дальнейшем такая мультимедийная информация может быть использована контролирующими органами во время принятия решения по результатам проведённой проверки.

Это право позволит налогоплательщикам в дальнейшем использовать записи налоговых проверок для анализа правомерности поведения налоговиков при проведении проверки и фиксации нарушений, которые можно использовать при обжаловании результатов проверки.

Новые правила для ФЛП

С 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП), однако коснулось это не всех.

Кого затронули нововведения: предпринимателей первой группы упрощенной системы налогообложения, совершающих сделки, относящиеся к расчетным.

Какие будут наказания, если до 1 января кассовые аппараты не были установлены:

В первый раз ФЛП будет обязан заплатить штраф в размере 100% стоимости проданной продукции.

Второй раз штраф составит 150% стоимости проданной продукции.

ФОПы, работающие в селе, освобождаются от обязательного применения РРО.

Пытаясь скрыть свои доходы, предприниматели делают невозможным расчет через терминал, объясняя покупателям, что он просто не работает.

Раньше мы писали, за что будут наказывать работодателей штрафами до 60 тысяч гривен, а также рассказывали о причинах внедрения РРО для украинских бизнесменов.