Прекращать транзит – опасно! Витренко о важности прокачки российского газа через Украину

В “Нафтогазе” заявили о важности транзита газа для нацбезопасности / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что транзит газа через территорию Украины – это, в первую очередь, не вопрос денег, а вопрос национальной безопасности.

Об этом Витренко рассказал в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, возможность переговоров о продлении транзитного контракта зависит от российского "Газпрома", а украинская сторона к этому готова, но не потому, что хочет сотрудничать с РФ.

Витренко считает, что транзит газа - это сдерживающий фактор, который не допускает полномасштабную войну, и Украина просто не может отказаться от продления контракта.

Также глава "Нафтогаза" считает, что запуск "Северного потока – 2" не поможет снизить цены на газ в Европе.

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Витренко заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет не только запустить газопровод в обход европейских правил, но и заставить Европу вернутся к практике долгосрочных контрактов.

"Это нужно ему из политических соображений в первую очередь, потому что это дает ему возможность политических договоренностей и использования газа как политического оружия. В то время как продажи на хабах, на спотовом рынке дают намного меньше возможностей для этого", – сказал глава компании.

Что происходит с ценами на газ?

21 декабря спотовые цены на голубое топливо побили все рекорды и поднялись до 2200 долларов за тысячу кубометров.

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Котировки все еще продолжают держаться на заоблачном уровне, а "Газпром" третий день подряд игнорирует мощности газопровода Ямал – Европа, из-за чего газ движется в обратном направлении.

Усугубляет ситуацию похолодание, которое заставляет использовать большее количество газа, и падение уровня ветрогенерации.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, каким образом "Газпром" влияет на биржевые цены на газ, и писали, что "Нафтогаз" подал жалобу в Еврокомиссию.