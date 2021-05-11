Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 11 мая

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) на первый рабочий день после длинных выходных, 11 мая, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,76 грн;

1 евро – 33,49 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со значениями 7 мая доллар доллар вырос в цене на четыре копейки после падения на копейку перед праздниками. По итогам недели – с 5 по 11 мая (4 мая было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.

Евро 11 мая повысился еще на восемь копеек после роста на 13 копеек в предыдущий банковский день.

Стоимость 10 российских рублей 11 мая выросла на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 7 мая, доллар на межбанке не изменил цену ни в покупке ни в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,74/27,76 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 16 копеек в покупке, и на 17 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,63/33,65 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, как в Украине смягчили карантин для наличной гривни, смотрите в сюжете "Сегодня":

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