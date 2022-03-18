Правила дорожного движения в Польше: что нужно знать украинским водителям

ПДД в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинцы, спасаясь от боевых действий, массово уезжают за рубеж. Польша является одной из популярнейших стран.
"Сегодня" расскажут, какие основные правила дорожного движения в Польше, которых украинские водители должны соблюдать.
Как ездить в Польшу?
Для украинцев создали специальную брошюр , которая поможет разобраться в основных пунктах. Ключевые общие правила, о которых следует знать, таковы:
- в Польше правостороннее дорожное движение;
- использование ремней безопасности является обязательным для водителя и всех пассажиров, включая находящихся на заднем сиденье (за невыполнение правила штраф 100 злотых – 690 грн);
- автомобильные фары должны быть включены круглосуточно в течение всего года;
- в автомобиле должен быть предупредительный треугольник и огнетушитель;
- допустимая концентрация алкоголя в крови составляет 0,2 промилле (0,1 мг/л при измерении алкоголя в выдыхаемом воздухе);
- категорически запрещено разговаривать по телефону во время вождения (штраф 500 злотых – 3454 тыс. грн);
- для детей должны быть специальные детские автокресла (за невыполнение правила штраф 300 злотых – более 2 тыс. грн.).
За употребление алкоголя могут быть разные штрафы. В частности:
- от 50 до 5000 злотых или арест сроком до 30 дней;
- в особых случаях суд может наложить максимальный штраф в размере до 30000 злотых (более 200 тыс. грн);
- потеря водительского удостоверения от 6 месяцев до 3 лет.
А вот штрафы за превышение скорости колеблются от 50 до 2500 злотых (345 грн – более 17 тыс. грн).
Водительские права
Чтобы управлять автомобилем в Польше, необходимо иметь следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (ID-карта или паспорт);
- водительское удостоверение;
- регистрационное свидетельство с действительным техническим осмотром транспортного средства;
- страхование транспортного средства – действующий в Польше полис страхования гражданской ответственности.
Некоторые страховые компании объявили, что будут уплачивать 30-дневные взносы по страхованию гражданской ответственности граждан Украины.
А чтобы получить водительские права в Польше, нужно подать специальную заявку. Согласно польскому законодательству это можно сделать при условии, что вы находитесь на территории страны не менее 185 дней в каждом календарном году.
Сколько стоит горючее
Ранее "Сегодня" рассказывали о средние цены на бензин и дизель на заправках стран Европы.
Заправить автомобили в Польше можно на сетях заправок BP, Shell, Orlen, Circle K, Lotos и Auchan. За последние две недели здесь несколько выросла цена на горючее:
- A95 можно купить в среднем по 6,86 злотого (46,70 гривны);
- A98 – за 7,19 злотого (48,76 гривны);
- дизель – за 7,46 злотого (50,82 гривны).
Мы также писали о том, что украинцам, временно приехавшим в Польшу, теперь легче обменять гривну на злотый и о том, какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам, временно покинувшим страну из-за войны.