Правила дорожного движения в Польше: что нужно знать украинским водителям

ПДД в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, спасаясь от боевых действий, массово уезжают за рубеж. Польша является одной из популярнейших стран.

"Сегодня" расскажут, какие основные правила дорожного движения в Польше, которых украинские водители должны соблюдать.

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Как ездить в Польшу?

Для украинцев создали специальную брошюр , которая поможет разобраться в основных пунктах. Ключевые общие правила, о которых следует знать, таковы:

в Польше правостороннее дорожное движение;

использование ремней безопасности является обязательным для водителя и всех пассажиров, включая находящихся на заднем сиденье (за невыполнение правила штраф 100 злотых – 690 грн);

автомобильные фары должны быть включены круглосуточно в течение всего года;

в автомобиле должен быть предупредительный треугольник и огнетушитель;

допустимая концентрация алкоголя в крови составляет 0,2 промилле (0,1 мг/л при измерении алкоголя в выдыхаемом воздухе);

категорически запрещено разговаривать по телефону во время вождения (штраф 500 злотых – 3454 тыс. грн);

для детей должны быть специальные детские автокресла (за невыполнение правила штраф 300 злотых – более 2 тыс. грн.).

За употребление алкоголя могут быть разные штрафы. В частности:

от 50 до 5000 злотых или арест сроком до 30 дней;

в особых случаях суд может наложить максимальный штраф в размере до 30000 злотых (более 200 тыс. грн);

потеря водительского удостоверения от 6 месяцев до 3 лет.

А вот штрафы за превышение скорости колеблются от 50 до 2500 злотых (345 грн – более 17 тыс. грн).

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Водительские права

Чтобы управлять автомобилем в Польше, необходимо иметь следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (ID-карта или паспорт);

водительское удостоверение;

регистрационное свидетельство с действительным техническим осмотром транспортного средства;

страхование транспортного средства – действующий в Польше полис страхования гражданской ответственности.

Некоторые страховые компании объявили, что будут уплачивать 30-дневные взносы по страхованию гражданской ответственности граждан Украины.

А чтобы получить водительские права в Польше, нужно подать специальную заявку. Согласно польскому законодательству это можно сделать при условии, что вы находитесь на территории страны не менее 185 дней в каждом календарном году.

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Сколько стоит горючее

Ранее "Сегодня" рассказывали о средние цены на бензин и дизель на заправках стран Европы.

Заправить автомобили в Польше можно на сетях заправок BP, Shell, Orlen, Circle K, Lotos и Auchan. За последние две недели здесь несколько выросла цена на горючее:

A95 можно купить в среднем по 6,86 злотого (46,70 гривны);

A98 – за 7,19 злотого (48,76 гривны);

дизель – за 7,46 злотого (50,82 гривны).

Мы также писали о том, что украинцам, временно приехавшим в Польшу, теперь легче обменять гривну на злотый и о том, какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам, временно покинувшим страну из-за войны.