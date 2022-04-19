Появился еще один способ подать заявление о поврежденном имуществе в "Дії"

Подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество можно теперь на портале "Дія" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Дія" постепенно возвращает некоторые услуги, закрытые из-за введения военного положения. Также появляются новые функции, в частности по подаче заявок на компенсацию поврежденного или разрушенного в результате боевых действий жилья.

Теперь такое заявление можно подать не только в приложении, но и на портале "Дія". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

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Как подать заявление на портале

Раньше "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец, если у него поврежден или разрушен:

частный дом (усадебный, дачный или садовый);

квартира;

другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Теперь подать заявку через портал можно таким способом:

авторизироваться на портале "Дія";

заполнить форму;

проверить информацию и отправить сообщение.

Далее нужно просто ждать информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством.

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Услугой могут воспользоваться и работники Центров предоставления административных услуг и нотариусы. Они помогут подать заявления украинцам, которые не могут сделать это самостоятельно.

"Обратите внимание! Если вы уже подали заявление о поврежденном имуществе в приложении "Дія", на портале вторично это делать уже не нужно", – отметили в пресс-службе.

Как подать заявку в приложении

Чтобы подать заявку в мобильном приложении "Дія", нужно:

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зайти в "Дію" и нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";

заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Мы раньше рассказывали, что "Дія" вернула возможность внести изменения или закрыть ФЛП.

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