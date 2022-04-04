Повторят судьбу Ирана: как Россия расплачивается за войну против Украины

Российская экономика опускается на дно / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Заявления Владимира Путина, что Россия переводит оплату экспорта газа в рублях, не спасет экономику РФ от краха, а лишь ускорит процесс отказа Европы от российского газа.

Об этом рассказал в эфире программы "Україна з Тиграном Мартиросяном" советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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По его словам, ситуация для России будет ухудшаться и дальше, причем довольно быстрыми темпами. Поэтому сейчас в Кремле, по мнению эксперта, будут пытаться найти выход из ситуации.

"Все рассказы о рассчетах за газ в рублях ничего не означают. Они уже не сработали и заявления в Европе уже это показывают. Теперь вопрос для России заключается в том, как откатиться назад, чтобы как минимум попытаться получить евро за газ, как было прописано в контракте. Но они сами стимулировали дискурс, поставив его на очень быстрые реки, что Европа должна отказываться от российского газа. Они сейчас будут этим заниматься очень активно", – рассказал Устенко.

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По его мнению, Россия сейчас четко повторяет судьбу еще одной страны, "задавленную" санкциями за свою недальновидную политику – Ирана. Арабское государство живет под санкциями уже более 40 лет.

"Если посмотреть на уровень жизни в Иране до 1979 года и сравнить их с теперешним временем – мы увидим, что сейчас они живут хуже, чем до санкций. Как минимум два поколения не могут приблизиться к уровню до санкций", – говорит он.

При этом Олег Устенко отмечает, что даже недавнее укрепление российского рубля к доллару не спасет экономику РФ от коллапса, а жителей России – от бедности.

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"Если посмотреть на курс, который подает Центробанк РФ, и сравнить с курсом на черном рынке – отличие составляет около 30%. Если бы официальный курс был 70/65 рублей, тогда можно было бы утверждать, что это ничего не означает. Ведь когда есть черный рынок – это означает, что официальный курс не является равновесным состоянием. Вопрос в том, за сколько вы можете купить. Когда есть большая маржинальная разница, начиная от 120 за доллар, значит, курс является неэффективным", – добавил Олег Устенко.

Санкции против Центробанка РФ

Ранее под санкции от ЕС и США попал главный государственный банк РФ Центробанк.

Таким образом, большая часть резервов Центробанка оказалась заблокированной, и это сильно ударило по курсу рубля.

Ранее Центробанк поддерживал рубль, благодаря этим резервам, а теперь валюта отправилась в "свободное плаванье".

Санкции против Центробанка ввела даже Япония, хотя до этого страна сохраняла нейтралитет в вопросе войны России против Украины.

Ранее мы рассказывали, как в РФ искусственно поддерживают курс рубля, и писали, почему шантаж Путина не сработал и РФ придется принимать оплату за газ в евро.