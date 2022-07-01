Готовимся к подорожанию: на что вырастут цены в Украине в июле

Рассказываем, что больше всего подорожает в июле / Фото: Коллаж: Сегодня

Война России против Украины обрушила экономику нашей страны и толкает цены на многие товары и услуги вверх. А тут еще и депутаты отменили военные налоговые льготы, которые ввели в самом начале российской агрессии. Это приведет к росту цен на все импортные товары, в том числе и на автомобили.

"Сегодня" разбирались, что больше всего подорожает во второй летний месяц.

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Импорт снова облагается налогами

С 1 июля в Украине вернули налогообложение импортных товаров. В первую очередь это на себе почувствуют те, кто собирался поменять машину. Дело в том, что за четыре месяца под льготную растаможку в Украину завезли почти 240 тысяч автомобилей.

Часть из них, безусловно, уехала на фронт, но большинство из этих авто все-таки попали на внутренний авторынок. Более дешевые предложения из Европы снижали цены на внутреннем рынке б/у автомобилей.

Но уже в июле за автомобили из ЕС, которые завозятся для личного пользования, придется платить таможенные пошлины, акцизы и 20% НДС. Это толкнет цены на вторичном рынке вверх.

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Льготным останется импорт электромобилей и гибридных авто. Эти категории автомашин освобождаются от уплаты сбора в Пенсионный фонд.

Кстати, это событие может поддержать курс гривни. По словам экономиста Эрика Наймана, уменьшение числа желающих купить машину в Европе должно ослабить давление на гривню. В тоже время новшество поднимет цены на импорт и ускорит инфляцию в Украине, но также улучшит показатели госбюджета Украины.

Кстати, подорожать могут не только автомобили, но и бытовая техника, электроника и даже… гречка.

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Один из импортеров заявил, что они законтрактовали в Казахстане партию гречки. В Украине сейчас наблюдается дефицит этого продукта и поэтому приходится его импортировать. Из-за того что машины не успели пересечь границу до 1 июля, то вместо льготной растаможки придется платить таможенные пошлины и НДС. В итоге, по его расчетам, для конечного потребителя этот товар в магазине подорожает минимум на 30%.

Топливо и страховки: новости для водителей

Какими будут цены на топливо в июле, сильно будет зависеть от его наличия на заправках. Как говорят эксперты, бензин и дизель должны снизиться в цене на 1-2 грн за литр в первой половине июля.

Но такой прогноз справедлив только в том случае, если Россия не нанесет очередных ударов по объектам топливной инфраструктуры страны. По прогнозам, до октября месяца, когда снижается потребление горючего, ситуация на топливном рынке будет оставаться напряженной. И в случае новых атак может возникнуть дефицит или сбой поставок, что тут же приведет к новому росту цен.

А вот что точно подорожает, так это полисы обязательного страхования ответственности водителей – так называемая автогражданка. Стоимость полиса повысится на 5–15%. Это связано с тем, что и увеличатся суммы выплат по страховке в случае ДТП.

Сюрприз от "Укрпочты"

Подорожавшее за последнее время топливо вынуждает корректировать цены на свои услуги почтовых операторов, у которых стоимость доставки сильно зависит от цены бензина и дизеля.

"Укрпочта" с 1 июля повысила тарифы на доставку посылок и пересылку документов. В среднем стоимость этой услуги выросла на 13-16%.

"Пересмотр тарифов вызван прежде всего увеличением логистических расходов на доставку", – отметили у оператора.

Сообщается, что отправление весом до 1 кг в пределах Украины, которое раньше стоило 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн, ранее за нее платили 65 грн.

Услуга экспресс-доставка подорожает в пределах области в среднем на 14%, в пределах Украины – на 16%. Если раньше отправка посылки до 1 кг в Украине стоила 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

Маршрутки дорожают

В областных центрах продолжается рост цен на проезд. Если в мае-июне в основном повышали стоимость проезда междугородние перевозчики, то сейчас уже и городской транспорт во многих городах меняет тарифы в сторону повышения.

Причина банальная – рост цен на топливо. За два месяца бензин и дизель выросли в цене минимум на 50-70%. А из-за дефицита многим перевозчикам приходилось закупать его оптом, переплачивая даже выше розничных цен, которые пыталось контролировать государство.

В июле точно вырастут цены на проезд в Одессе. Со 2-го июля стоимость проезда в маршрутках города составит от 10 до 15 гривен за поездку.

Требуют повысить цены и перевозчики Ровно. Они называют оптимальной цену на проезд на уровне 14 грн. Перевозчики Луцка хотят установить цену на проезд на уровне 12-15 грн, в зависимости от длины маршрута.

Мобильная связь: больше услуг за большую цену

Похоже, и мобильные операторы начали повышать стоимость своих услуг. Правда, делают они это весьма хитрым способом – увеличивая объемы предоплаченных в пакете услуг. То есть в теории, если вы будете использовать все, что предлагает оператор, то цена минуты звонка или гигабайта трафика может оказаться даже ниже. Но, как показывает практика, большинство абонентов выбирает тариф, объем которого использует не полностью.

Оператор "Vodafone Украина" с 1 июля поднял стоимость актуальных тарифов линеек SuperNet и Joice. Их стоимость выросла на 15-40 гривен в месяц. Объемы предоставляемых услуг – от 20% до 50%.

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