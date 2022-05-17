Последний шаг до рекорда – что происходит с долларом на черном рынке

Курс доллара на черном рынке растет все выше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины растет с каждым днем и уже достиг небывалых значений.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

Реклама

17 мая средний курс продажи американского доллара составляет 34,9 грн, а курс покупки – 34,5 грн.

Самый низкий курс продажи среди предложений составляет 34,5 грн/долл, а самый высокий – 35,3 грн/долл.

В целом ситуация выглядит так:

Реклама

Предложения на черном рынке 17 мая / Фото: скриншот

Напомним, что официальный курс доллара в Украине "заморожен" еще 24 февраля и составляет 29,25 грн.

Что будет с рынком валют в ближайшее время?

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак рассказал "Сегодня", что в ближайшее время курс продажи наличного доллара в Украине будет колебаться в пределах 32,3-32,55 грн.

Реклама

"Мы допускаем постепенную девальвацию гривни на наличном рынке только ввиду того, что это спекулятивная возможность заработать тем, кто продает валюту, пока есть хоть какой-то спрос на эту валюту", – считает эксперт.

Аналитик уверен, что спрос на валюту есть из-за того, что люди не понимают дальнейших перспектив экономики и личного финансового положения.

Возможно скоро понадобится уехать за границу и для этого люди периодически покупают иностранную валюту.

Однако эксперт все еще уверен, что сильной девальвации гривни ждать не стоит, поскольку курс жестко удерживает Национальный банк.

"Сегодня" ранее писали, когда Украина может вернуться к плавающему обменному курсу и отвечали на три главных вопроса о долларе во время войны.