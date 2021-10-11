Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Финансовые новости

Пора готовиться к новому курсу? Что будет с долларом в ближайшее время

Юлия Ляхова
11 октября, 16:14
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 12 октября

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 12 октября:

11.1012.10Изменение
1 доллар США26,35 грн26,36 грн+0,01
1 евро30,48 грн30,50 грн+0,02

По сравнению с 11 октября курс доллара вырос всего на 1 копейку, а вот евро подорожал на 2 копейки.

Реклама

Что происходит с курсом доллара

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что давление на гривну оказывает нервозность игроков на фоне таких факторов:

  • активных политических процессов;
  • нестабильности на Донбассе;
  • эпидемиологической ситуации в стране.
  • близости отопительного периода, что на фоне рекордных цен на газ станет испытанием для экономики.

На текущей неделе курс может быть в диапазоне 26,25-26,45 гривен за доллар США, с попытками ослабления гривны под влиянием накопившихся негативных факторов. Однако пока импортеры слабы, сильного движения ожидать не стоит.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Реклама

Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Реклама