Пора готовиться к новому курсу? Что будет с долларом в ближайшее время

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 12 октября:

11.10 12.10 Изменение 1 доллар США 26,35 грн 26,36 грн +0,01 1 евро 30,48 грн 30,50 грн +0,02

По сравнению с 11 октября курс доллара вырос всего на 1 копейку, а вот евро подорожал на 2 копейки.

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Что происходит с курсом доллара

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что давление на гривну оказывает нервозность игроков на фоне таких факторов:

активных политических процессов;

нестабильности на Донбассе;

эпидемиологической ситуации в стране.

близости отопительного периода, что на фоне рекордных цен на газ станет испытанием для экономики.

На текущей неделе курс может быть в диапазоне 26,25-26,45 гривен за доллар США, с попытками ослабления гривны под влиянием накопившихся негативных факторов. Однако пока импортеры слабы, сильного движения ожидать не стоит.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.