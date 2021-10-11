Пора готовиться к новому курсу? Что будет с долларом в ближайшее время

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 12 октября:
|11.10
|12.10
|Изменение
|1 доллар США
|26,35 грн
|26,36 грн
|+0,01
|1 евро
|30,48 грн
|30,50 грн
|+0,02
По сравнению с 11 октября курс доллара вырос всего на 1 копейку, а вот евро подорожал на 2 копейки.
Что происходит с курсом доллара
Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что давление на гривну оказывает нервозность игроков на фоне таких факторов:
- активных политических процессов;
- нестабильности на Донбассе;
- эпидемиологической ситуации в стране.
- близости отопительного периода, что на фоне рекордных цен на газ станет испытанием для экономики.
На текущей неделе курс может быть в диапазоне 26,25-26,45 гривен за доллар США, с попытками ослабления гривны под влиянием накопившихся негативных факторов. Однако пока импортеры слабы, сильного движения ожидать не стоит.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.