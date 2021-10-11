Час готуватися до нового курсу? Що буде з доларом найближчим часом

Нацбанк встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 12 жовтня:

11.10 12.10 зміна 1 долар США 26,35 грн 26,36 грн +0,01 1 євро 30,48 грн 30,50 грн +0,02

У порівнянні з 11 жовтня курс долара виріс лише на 1 копійку, а от євро подорожчав на 2 копійки.

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Що відбувається з курсом долара

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що тиск на гривню надає нервозність гравців на тлі таких факторів:

активних політичних процесів;

нестабільності на Донбасі;

епідеміологічної ситуації в країні.

близькості опалювального періоду, що на тлі рекордних цін на газ стане випробуванням для економіки.

На поточному тижні курс може бути в діапазоні 26,25-26,45 гривень за долар США, зі спробами ослаблення гривні під впливом накопичених негативних факторів. Однак поки імпортери слабкі, сильного руху очікувати не варто.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.