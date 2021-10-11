Час готуватися до нового курсу? Що буде з доларом найближчим часом

Нацбанк встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 12 жовтня:
|11.10
|12.10
|зміна
|1 долар США
|26,35 грн
|26,36 грн
|+0,01
|1 євро
|30,48 грн
|30,50 грн
|+0,02
У порівнянні з 11 жовтня курс долара виріс лише на 1 копійку, а от євро подорожчав на 2 копійки.
Що відбувається з курсом долара
Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що тиск на гривню надає нервозність гравців на тлі таких факторів:
- активних політичних процесів;
- нестабільності на Донбасі;
- епідеміологічної ситуації в країні.
- близькості опалювального періоду, що на тлі рекордних цін на газ стане випробуванням для економіки.
На поточному тижні курс може бути в діапазоні 26,25-26,45 гривень за долар США, зі спробами ослаблення гривні під впливом накопичених негативних факторів. Однак поки імпортери слабкі, сильного руху очікувати не варто.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.