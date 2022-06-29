Популярное топливо стало дешевле: какие заправки установили более низкие цены

Автогаз в Украине существенно подешевел / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

29 июня у некоторых крупных розничных сетях топлива по Украине подешевел популярный вид горючего.

По результатам ежедневного мониторинга цен, консалтинговая группа "А-95" зафиксировала удешевление автогаза.

Реклама

В сетях ОККО и WOG эту продукцию будут реализовать на 2 грн за литр меньше. Стоимость автогаза составляет 39,99 и 39,98 грн/л соответственно.

В целом на украинских заправках сжиженный газ подешевел на 0,6-2 грн за литр. К примеру, на станциях Shell цена автогаза составляет 40,99 грн за литр, что на 60 копеек дешевле, чем раньше.

На 1 грн подешевел продукт в сетях АЗС "Авантаж" и "Катрал". На заправках Mango автогаз сбывают на 90 копеек за литр меньше – по 41,09 грн.

Реклама

Средняя стоимость сжиженного газа по Украине установилась на уровне 41,05 грн/л. Следовательно, 29 июня зафиксировали удешевление, в среднем, на 71 коп. за литр.

Цены на АЗС по Украине 29 июня / Фото: скриншот

Цены на АЗС по Украине 29 июня / Фото: скриншот

Реклама

Другие изменения на WOG

С 25 июня на некоторых автозаправочных станциях сети WOG по всей Украине обслуживают клиентов исключительно по безналичному расчету.

Как сообщили на сайте компании, изменения произошли на 37 заправках сети в 18 областях. Если рассчитываться на заправках талонами, водители могут купить до 100 литров горючего в сутки.

При расчете топливными картами выдают продукцию согласно лимитам карты.

По словам представителей WOG, это позволит минимизировать очереди и разделить трафик. В то же время, бизнес-клиенты и коммунальные службы получат более качественный сервис. Полный список адресов АЗС, где действует исключительно безналичный расчет – по ссылке.

"Сегодня" ранее рассказывали, что цены на остатки импортных авто в РФ побили мировые рекорды, а также писали о том, сколько стоит растаможить "евробляху" в Украине.