Помощь во время войны: какие выплаты можно получить в Украине

Украинцы могут участвовать сразу в нескольких программах помощи / Фото: Коллаж: Сегодня
Война изменила социальные выплаты в Украине, за несколько месяцев добавилось сразу несколько программ по финансовой помощи украинцам.
"Сегодня" рассказывают, на какие выплаты могут рассчитывать граждане, пострадавшие от войны.
Государственная программа
Помощь внутренне перемещенным лицам предусматривает ежемесячные выплаты 2 000 грн на взрослого и 3 000 на ребенка или человека с инвалидностью.
Также это касается украинцев, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате боевых действий, но только тех, кто подал заявку на его возмещение.
Перечень регионов, жители которых имеют право на выплаты, меняется и его утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Подать заявку можно через портал "Дія" или в ближайшем Управлении социальной защиты.
Программа от Красного Креста
Министерство социальной политики Украины, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины (ОККУ) объявили о выплатах для некоторых категорий семей.
В этой программе не нужно регистрироваться, туда автоматически попадают семьи, которые имеют официальный статус малообеспеченной семьи и зарегистрированы в Минсоцполитики. Об участии из известит смс-сообщение.
Также эти семьи до 24 февраля 2022 года должны проживать в одной из громад, которые пострадали от вооруженного конфликта, независимо от того, выехала эта семья или осталась на месте. Получить можно по 2 500 грн на человека.
Выплаты от ООН
Организация Объединенных Наций тоже решила помочь нашей стране и создала свою программу, благодаря которой 2 220 грн могут получить внутренне перемещенные лица, эвакуировались на безопасные территории.
Деньги будут выплачивать в течении трех месяцев с момента оформления и всего один человек может получить 6 660 грн.
Списки получателей помощи формирует Минсоцполитики и на деньги могут рассчитывать переселенцы, независимо от того, зарегистрировались ли предварительно как ВПЛ, а также пострадавшие люди на подконтрольных Украине территориях.
Предложение от ЮНИСЕФ
Организация предлагает пособие в размере 2 200 грн ежемесячно на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.
Деньги могут получить родители или усыновители на каждого члена своей семьи в том случае, если:
- в семье трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
- двое и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.
Для участия в программе нужно подать заявку на сайте
Чтобы получить помощь, нужно подать заявку на сайте, а все детали можно уточнить на горячей линии: 0-800-600-017.Ранее регистрация на программу была приостановлена и возобновят ее уже 15 июня.
Помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)
Деньги можно получить не зависимо от своего текущего местонахождения, если речь идет о ВПЛ, также их могут получить люди, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий и уязвимые категории населения.
Сумма помощи составляет 2200 грн на каждого члена семьи и ее выплаты продолжаются в течение трех месяцев.
Зарегистрироваться нужно в мессенджере WhatsApp. На номер 0 800 609 844 отправить смс с текстом "NRC", после чего вам придет сообщения с инстуркциями для дальнейшей регистрации.
Ваша заявка будет рассматриваться в течение 10 дней и о результате тоже будет сообщено через WhatsApp.
Если вас одобрят в качестве получателя помощи, деньги придут через месяц после регистрации.
"Сегодня" ранее писали, какие выплаты на детей изменились во время войны и рассказывали, на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Канаде.