Помочь украинской армии: как перечислить средства ВСУ

Как помочь украинской армии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еще до полномасштабной войны РФ против Украины разные организации собирали средства для поддержки украинской армии. С февраля 2022 года сбор средств активизировался, и к процессу присоединились как неправительственные, так и государственные организации.

"Сегодня" рассказывают, какими надежными способами можно перечислить средства ВСУ и поддержать нашу армию во время войны.

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Национальный банк Украины

С первых дней войны Нацбанк присоединился к сбору средств и открыл официальный счёт. На него можно послать деньги несколькими способами:

через Google Pay;

по номеру карты;

по реквизитам в разной валюте.

Все данные можно найти по этой ссылке.

Еще один способ перевести средства на счет НБУ – сделать это в любом работающем отделении Укрпочты.

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В пресс-службе Нацбанка сообщили, что по состоянию на 11 марта на спецсчет было перечислено более 11,3 млрд грн в эквиваленте.

Приложение "Дія"

Вслед за Нацбанком о сборе средств на армию объявили и в Министерстве цифровой трансформации. Его глава Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дия" появился специальный раздел.

В самом приложении в разделе "Документы" есть кнопка "Помочь армии". Там средства можно перевести напрямую фонду "Вернись живым".

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10 марта разработчики приложения сообщали, что через "Дию" удалось собрать уже 120 млн грн.

Фонд "Вернись живым"

Благотворительный фонд был основан еще в 2014 году, когда Россия только начала войну против Украины. С тех пор он стал одним из крупнейших фондов помощи украинским военным.

Перечислить средства фонду можно на счета в ПриватБанке и Ощадбанке с помощью Bitcoin, также можно сделать это в иностранной валюте.

Подробно о способах помочь армии через "Вернись живым" расписано в этом сообщении.

Сейчас известно, что с 24 февраля по 10 марта 2022 благотворители перечислили на счета фонда более двух миллиардов гривен, не считая взноса криптовалютой и наличными.

Криптовалюта

Кроме всего, Минцифра создала кошельки для перечисление средств для нужд ВСУ посредством криптовалюты. Все реквизиты доступны на официальном сайте ведомства.

Также украинские банки разработали в своих приложениях специальные разделы для перевода средств военным. Каждый пользователь может проверить в своем банке, где и как использовать такую услугу и присоединиться к помощи.

Деньги также можно присылать многочисленным благотворительным организациям, которые во время военных действий в Украине развернули активную деятельность. Главное – проверять официальные сообщения и реквизиты на официальных страницах и посылать средства только проверенным организациям.

Взаимодействие государства и бизнеса во время войны

"Сегодня" уже писали о том, что может делать бизнес, чтобы помочь стране устоять во время войны и преодолеть его последствия.

Главное сейчас – понять потребности общества и переориентировать свою деятельность в соответствии с ними. Также стоит позаботиться о своих рабочих и сохранить как можно больше рабочих мест. Еще один вариант помощи – волонтерство.

"Сегодня" также писали, какие льготы для бизнеса ввело государство. Уже действует программа по эвакуации бизнеса, когда владельцы могут вывезти свои предприятия из зоны боевых действий.

Также во время военного положения создан специальный пакет помощи бизнесу и сотрудникам. Мы расписали, какую помощь предлагает государство и что об этом думают эксперты.