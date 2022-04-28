Получить статус безработного теперь легче: как это сделать и какие суммы выплат

Суммы выплат по безработице изменились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине рынок труда переживает кризис. Количество желающих получить работу значительно превышает количество предложений. Поскольку вопрос безработицы стал актуальным, Верховная Рада приняла закон о внесении некоторых изменений в условия социального страхования безработных.

Какие процедуры упростились и на какую сумму финансовой помощи могут рассчитывать украинцы, сайту "Сегодня" рассказали в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.

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Как теперь получить статус безработного

Такие изменения будут действовать во время военного положения и еще 180 дней после его отмены. В течение этого периода будут действовать упрощенные условия получения соответствующего статуса.

В частности, оформить статус и получать пособие можно, не посещая центр занятости. "Сегодня" уже рассказывали, что подать заявку на получение статуса безработного и назначения выплат можно онлайн через "Дію". Для этого нужно сделать следующие шаги:

авторизироваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи;

заполнить заявку;

подать ее онлайн в удобный вам центр занятости;

ввести номер социального счета и выбрать периодичность получения выплат (если нет социального счета, пропустить этот этап. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и отправьте его реквизиты на электронную почту центру занятости, где подали заявление);

скачать необходимые документы;

проверить данные и подписать их электронной подписью.

Получить статус безработного могут и внутренне перемещенные лица, не имеющие документов. Основанием оформления и расчета суммы выплат по безработице в этом случае есть информация из реестров и баз данных органов исполнительной власти.

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Также на выплаты могут рассчитывать люди, которые формально не разорвали трудовые договоры с работодателями, но все же не работают.

Государство не будет лишать статуса безработных украинцев, которые находятся на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Есть еще некоторые особенности в нововведениях. Не только наемные работники, но и ФЛП могут получить финансовую помощь, если они лишились части зарплаты или дохода. А вот лишаются возможности получить средства люди, которые оформили статус безработного и уехали за границу, и находятся там более 30 дней.

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Суммы выплат уменьшили

Ранее сумма пособия по безработице зависела от прожиточного минимума. Сейчас он составляет 9924 грн, а с июля должен был увеличиться до 10 400 грн. Однако теперь выплаты по безработице привязаны к минимальной зарплате. Максимальный размер пособия по безработице теперь составит полторы минимальной зарплаты, т.е. 9750 грн.

"Помощь по безработице назначается в минимальном размере (до получения всех необходимых сведений), установленном законодательством на случай безработицы, а общая продолжительность выплаты такой помощи не может превышать 180 календарных дней. После поступления необходимых сведений продолжительность выплаты пособия по безработице и его размер пересматривается в соответствии с законодательством", – объяснила юрист кадрового портала grc.ua Оксана Мартынюк.

А вот в законодательстве говорится, что минимальный размер пособия по безработице таков:

люди, которые в течение 12 месяцев до получения статуса безработных имели страховой стаж менее шести месяцев, могут получить 650 грн;

люди, которые в течение 12 месяцев до получения статуса безработных имели страховой стаж шесть месяцев и больше, могут получить 1800 грн.

Где в Украине самые низкие зарплаты

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Киев всегда имел самые большие размеры зарплат. Однако в марте 2022 года он лишился лидерства. Если в январе в среднем было предложено 31 000 грн, в начале февраля – 30 200 грн, то уже в марте цифры упали до 25 000 грн. Хотя в апреле началось восстановление, и сейчас с редняя зарплата в Киеве составляет 26 000 грн.

А вот в Киевской области все гораздо хуже. Здесь средняя зарплата составляет 13 000 грн. Самые низкие зарплаты получают работники в следующих регионах:

в Хмельницкой области (в среднем в апреле 14 500 грн);

Черновицкой области (14 000 грн);

Ивано-Франковской области (13 600 грн);

Тернопольской области (13 500 грн);

Харьковской области (11 500 грн).

Мы уже говорили, где работодатели готовы брать работников в свои компании без резюме и платить по 20 тыс. грн. Кроме того, мы писали, что наиболее уязвимые группы украинцев во время действия военного положения могут рассчитывать на еще одну денежную помощь. Кто ее может получить и какие суммы предусмотрены, читайте в нашем материале.