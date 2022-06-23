Получить работу в Израиле станет легче: что изменится для украинцев

Украинцев в Израиле ждут изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 июля, украинцы, которые приехали в Израили до полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, смогут получить работу.

Как пишет издание Haaretz, это касается 13 тыс. ныне проживающих в Израиле граждан Укрианы.

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Отмечается, что решение израильских властей касается украинцев, у которых закончился срок действия туристических виз.

Тем временем украинцы, прибывшие в Израиль после начала большой войны между Россией и Украиной, МВД продлило вид на жительство до конца июля.

Гривни в Швейцарии

После Италии, Бельгии и Нидерландов еще одной страной, где можно будет обменивать наличные гривни на местную валюту, стала Швейцария.

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Обменивать деньги с 27 июня смогут совершеннолетние украинцы с разрешением на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации.

Ранее мы рассказывали, какую поддержку от Европейского суда по правам человека могут получить пострадавшие от войны украицы. Также мы писали, почему украинские беженцы могут потерять денежную помощь в Польше,