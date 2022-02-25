Польша закрывает небо для российских самолетов из-за войны в Украине

Польша закрывает воздушное пространство для самолетов из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши. Власти страны ввели такие ограничения в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.

Реклама

"Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства над Польшей для российских авиакомпаний", – написал Моравецкий.

Это значит, что российские самолеты не смогут:

взлетать из польских аэропортов; Реклама

приземляться у Польши;

летать над Польшей в транзитном режиме.