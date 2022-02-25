Польша закрывает небо для российских самолетов из-за войны в Украине
25 февраля, 15:43
Больше российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши
Польша закрывает воздушное пространство для самолетов из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши. Власти страны ввели такие ограничения в ответ на военное вторжение РФ в Украину.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.
"Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства над Польшей для российских авиакомпаний", – написал Моравецкий.
Это значит, что российские самолеты не смогут: