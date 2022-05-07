Польша меняет правила для украинцев с животными: как теперь пересечь границу

Как вывозить животных: новые правила в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Упрощенный режим вывоза животных в Польшу из Украины, который действовал с начала полномасштабного вторжения российских войск, отменили.

Об этом сообщается на сайте Главной ветеринарной инспекции Польши.

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Теперь для пересечения границы с собаками, котами и хорьками нужно, чтобы животное было

правильно идентифицировано с помощью микрочипа,

с вакцинированой от бешенства и актуальной прививкой;

с тестом проверки уровня антител против бешенства ;

с действительным паспортом из стран ЕС или сертификатом о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Украинцы могут бесплатно провести маркирову и вакцинацию от бешенства для своего питомца на границе с Польшей.

Отметим, что до 8-недельного возраста маркировка и вакцинация против животным не нужна. В этом случае нужно получить только разрешение на проезд сопровождающего животного.

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Меры, связанные с маркировкой и вакцинацией против бешенства, должны быть завершены позже после того, как животному исполнится 8 недель.

Проезд в общественном транспорте для украинцев в Польше

С 1 мая украинским беженцам в Польше нужно покупать билеты на общественный транспорт в некоторых городах, а именно:

Гданьске;

Гдыне;

Сопоте;

Вейгерово.

Объяснили это тем, что местные бюджеты не имеют достаточно денег для финансирования услуг.

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