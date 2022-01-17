Польша манит все больше украинских заробитчан: кому готовы платить космические деньги

Польским работодателям не хватает рабочих рук / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Польским работодателям не хватает рабочих рук. Все чаще на сайтах поиска работы для украинцев появляются новые вакансии с достаточно высокими зарплатами.
О наиболее высокооплачиваемых из них "Сегодня" рассказала Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.
Сварщик (1300-1700 евро)
В основном среди требований для такой деятельности:
- опыт работы или профильное образование;
- знание норм охраны труда и пожарной безопасности;
- умение производить электросварные работы на тонкой стали 1-3 мм.
Работодатель помогает получить рабочую визу. Кандидату не обязательно знать польский.
Менеджер по развитию продаж холодильного оборудования (2000-4000 евро)
Работодатель ищет специалиста, который увеличит количество продаж и аренды холодильного оборудования на территории Польши.
Требования:
- коммуникабельность;
- высокий уровень знания польского языка;
- наличие страницы в LinkedIn;
- желание учиться и развиваться.
Java-разработчик (3000-4500 евро)
Работодатель занимается разработкой ПО и технической поддержкой клиентов в банковском и финансовом секторах. Выдвигает следующие требования:
- опыт коммерческой разработки Java от 2 лет;
- базовые знания Linux;
- знание принципов объективно-ориентированного программирования;
- знание принципов реляционных баз данных;
- уровень знания английского языка – от Intermediate.
Часто дают возможность выбрать либо переезд в Польшу, либо удаленная работа.
Remote Senior/Mid Vue.js Developer (3500-4000 долларов)
Работодатель занимается веб- и мобильной разработкой, облачными сервисами.
Требования:
- опыт разработки мобильных приложений – от 2 лет;
- знание фреймворка Vue;
- опыт работы с TypeScript;
- знание синтаксиса ES6+;
- уровень знания английского языка – не ниже В2;
- знание принципов одного из препроцессоров CSS.
Angular Front-End Developer (от 4000 евро)
Часто это сервисы, которые позволяют безопасно обменивать криптовалюту.
Требования:
- опыт профессиональной фронтенд разработки – от 3 лет;
- опыт в разработке приложений с использованием Angular 2+;
- опыт работы с инструментами тестирования;
- знание принципов UI/UX дизайнов.
Новые правила
В Польше упростили процесс трудоустройства иностранных граждан. В перечне шести стран, для которых были внесены изменения, оказалась и Украина. Ряд соответствующих указов подписал президент Польши Анджей Дуда.
Новые правила вступят в силу ориентировочно во второй половине января:
- работники смогут работать без разрешения два года с декларацией о доверенности работы;
- чтобы подать заявление на карту пребывания, украинцам не нужно будет предоставлять справки о месте жительства в Польше и источнике дохода. Теперь будут проверять только, есть ли у иностранца гарантированная работа с зарплатой не ниже минимальной;
- от украинцев теперь не потребуют выдачи нового вида на жительство и работу, если была смена должности и рост зарплаты;
- чтобы подтвердить свое социальное обеспечение, работникам достаточно будет предоставить договор трудоустройства с указанной зарплатой.
Раньше мы рассказывали о реальной историю украинского заробитчанина: как относились к нему поляки, сколько зарабатывал и другие интересные истории на заработках в Польше.
Также мы писали, как украинцам заработать за Мальдивы за одну зарплату в стране, где средняя зарплата больше 78 тысяч гривен.