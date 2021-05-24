Половина ФОПов и наемных работников получили карантинные 8000 грн: где платят лучше всего

Сразу три региона в разных концах страны попали в список лидеров

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Малому бизнесу выплачено 1.4 млрд грн государственной помощи, которые пошли 175 тысячам наемных работников и предпринимателей из 360 тысяч, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина в "красных" зонах.

Об этом сообщает Министерство экономики.

На 24 мая выплаты получили 100 208 наемных работников и 74 792 физлицалиц-предпринимателя. В региональном разрезе больше всего выплат уже получили предприниматели и наемные работники в:

Киеве – 270 млн грн;

Львовской области – 146 млн грн;

Харьковской области – 135 млн грн.

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Минсоцполитики напомнило, что программа господдержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красной" зоны.

Также напомним, с 20 апреля по 19 мая украинцы в "красных зонах" могли подавать заявки на получение карантинных 8000 гривен. Только за первые сутки регистрации заявки на получение карантинных 8000 гривен подали 214 тыс. украинцев.

При этом ранее в Офисе президента также подсчитали, что карантинные выплаты пока получила только треть из подавших заявки – 120 тыс. из 360 тыс. человек.

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