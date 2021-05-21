Дефицитный Пенсионный фонд влил больше миллиарда гривен в карантинные выплаты

Пока что деньги получила только треть ФОПов и наемных сотрудников, которые подавали заявки на выплату 8000 гривен

ПФУ продолжает выделять деньги на карантинную помощь / Фото: Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выплатил уже 1,4 млрд гривен карантинной помощи сотрудниками предприятий и малому бизнесу, которые побывали в красных зонах. Выплаты составляют по 8000 гривен. При этом дефицит Пенсионного фонда в январе-марте 2021 года составлял 7,5 млрд гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование помощи застрахованным лицам в размере 8 тыс. грн. По состоянию на 20 мая 2021 года фонд профинансировал 1,4 млрд грн для обеспечения выплаты помощи", – сказано в сообщении.

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Напомним, с 20 апреля по 19 мая украинцы в красных зонах могли подавать заявки на получение карантинных 8000 гривен. Только за первые сутки регистрации заявки на получение карантинных 8000 гривен подали 214 тысяч украинцев.

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При этом ранее в Офисе президента также подсчитали, что карантинные выплаты пока что получила лишь треть из тех, кто подал заявки – 120 тыс. из 360 тыс. человек.