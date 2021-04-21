За день заявки на карантинные 8000 гривен оставили 206 тысяч украинцев

Регистрация на получение компенсаций началась с 20 апреля. Система автоматически определяет тех, кто имеет право на выплату

Заявки на получение 8000 гривен карантинной помощи через приложение "Дія" подали уже 206 тысяч украинцев. Такие данные по состоянию на утро 21 апреля озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он также напомнил, что ФОПы и наемные работники в тех регионах, которые были в красной зоне, но уже вышли из нее, все равно смогут получить государственную помощь.

"То есть бизнес в Ивано-Франковской или Закарпатской области также может оставить заявки для получения выплат", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что система приложения "Дія" автоматически определяет, имеет ли человек право на получение 8000 гривен компенсации.

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Напомним, с 20 апреля украинцы в красных зонах могут подавать заявки на получение карантинных 8000 гривен. Главные условия:

Получатель должен находиться на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Местом регистрации получателя должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина. Получить помощь можно только один раз в течение 2021 года.

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Также смотрите список КВЭДов, по которым можно получить 8000 гривен копенсации.

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