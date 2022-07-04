Покупать никто не хочет, а цены растут? Что происходит с новостройками в Украине

Сколько стоят квартиры в новостройках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала военного положения в Украине остановились продажи недвижимости. Впоследствии этот рынок ожил, однако уровень продаж все еще ниже, чем в начале февраля этого года. При этом цены на квартиры в новостройках растут и дальше.

Аналитики ЛУН показали, в каких городах Украины и сколько стоит один квадратный метр, и почему жилье в новостройках постоянно дорожает.

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Самые дорогие квартиры – в Киеве и Днепре

По данным экспертов, цены на квадратные метры в новостройках выросли в июне еще больше и превысили уровень цен до полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, в Киеве стоимость 1 м кв. сейчас выше, чем в феврале на 3%, а во Львове и области, например, на 10%. Наибольшую стоимость в начале июля в среднем установили застройщики в таких городах и областях:

1 310 долларов (38 767 грн) за 1 м кв. – Киев;

1080 долларов (31 960 грн) за 1 м кв. – Днепропетровская область;

960 долларов (28 409 грн) за 1 м кв. – Закарпатская область;

900 долларов (26 633 грн) за 1 м кв. – Львовская и Винницкая области.

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Причинами такого удорожания называют рост себестоимости строительства и откладывание старта строительства новых очередей.

При этом строительство возобновляется по всем регионам по-разному: в западных областях возобновлены работы на 90% ЖК, а в Киеве, например, всего на 40%. Также уровень продаж значительно ниже, чем в феврале.

"Текущие продажи ощутимо ниже довоенных. По утверждениям застройщиков, сейчас формируется отложенный спрос. Инвесторы присматриваются к новостройкам, но не готовы вкладывать так активно, как до войны, из-за непредсказуемости будущего", – говорится в сообщении.

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Эксперты добавляют, что застройщики понимают нежелание инвесторов покупать жилье прямо сейчас, поэтому подогревают интерес специальными предложениями. Например, разрешают длительную рассрочку на готовые или почти готовые квартиры.

Стоимость недвижимости кардинально изменится

Ранее "Сегодня" рассказывали, что первичный рынок недвижимости ждут кардинальные изменения. По словам СЕО девелоперской компании GREENOL Олега Приходько, на цены и объем предложений на рынке недвижимости повлияют следующие факторы:

повышение стоимости ипотечных кредитов;

массовая продажа квартир в новостройках, за которые инвесторы больше не смогут платить;

жилье в поврежденных домах и квартиры от людей, решивших не возвращаться из-за границы и т.д.

Также есть и другие значимые факторы для ценообразования. Читайте что будет с ценами на жилье.

Кроме того, мы писали о том, что и почему произойдет с стоимостью недвижимости в Киеве до конца года, и что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче.