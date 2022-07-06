Показатель вырос: кого американцы считают действительно богатыми

В 2022 году нужно иметь еще больше денег, чтобы считаться действительно богатым в США / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Жители США считают богатыми тех американцев, которые имеют состояние в среднем выше 2,2 млн долларов.

Таковы результаты ежегодного опроса от финансовой компании Charles Schwab.

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Инфляция также вынудила переоценить свои взгляды многих американцев. Если в прошлом году богатыми считались граждане США со "средним" состоянием свыше 1,9 млн долларов, то за двенадцать месяцев этот показатель вырос на 0,3 млн долларов.

Место жительства влияет на выбор

Интересно, что люди называли большее состояние, если они проживают в больших городах. Лидером по показателям стал "айтишный" город Сан-Франциско, опередивший даже Нью-Йорк и Вашингтон.

Жители округа в солнечной Калифорнии как раз ориентируются на то, что сограждан можно считать богатым, если их состояние превышает 5,1 млн долларов. В то время как люди, имеющие 1,7 млн долларов, считаются с "комфортным" финансовым состоянием.

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Американская столица оказалась лишь на четвертом месте по этому показателю – жители Вашингтона считают, что у богатых должно быть от 3,3 млн долларов. Второе место поделили между собой города Южной Калифорнии, в том числе Лос-Анджелес и Сан-Диего, где порог богатства составляет 3,9 млн долларов.

В "Большом яблоке" жители остановились на отметке в 3,4 млн долларов. Самый низкий порог среди 12 городов, где проводили исследования, зафиксировали в Денвере – это 2,3 млн долларов.

Зарплаты в Украине до 50 тыс. грн

Несмотря на войну, в Украине улучшается ситуация на рынке труда. Количество вакансий растет, как и уровень средних зарплат. Самую высокую оплату за работу предлагают на уровне 50 тыс. грн в месяц.

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По данным исследования, активно ищут работников в Киеве, на западе и центре страны – в тех областях, где относительно спокойно. Лидером является сфера строительства, увеличилось количество предложений в кол-центрах и сфере телекоммуникаций.

Пользуются спросом специальности в сфере клининга, производства и рабочие специальности. В офисах больше нуждаются работники сфер торговли и логистики.

В десятку самых популярных профессий по количеству вакансий входят:

водитель – 20 тыс. грн;

продавец – 10 тыс. грн;

грузчик – 11 тыс. грн;

разнорабочий – 9 тыс. грн;

охранник – 9 тыс. грн;

швея – 14 тыс. грн;

курьер – 22,5 тыс. грн;

повар – 11 тыс. грн;

парикмахер – 12 тыс. грн;

сиделка –8,5 тыс. грн.

В то же время есть профессии, где достаточно высокая зарплата – это, например, дальнобойщик (50 тыс. грн), водитель бульдозера (27,5 тыс. грн), водитель такси (25,5 тыс. грн), штукатур и комбайнер (по 25 тыс. грн). Более 20 тыс. грн в месяц могут получить операторы кол-центра, прорабы, курьеры, облицовщики и фасадщики.

"Сегодня" раньше рассказывали о том, как украинцам в Италии найти работу и в ком нуждаются там прежде всего, а также писали об актуальных вакансиях на лето для украинцев в Румынии.