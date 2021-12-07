Поищите в своей копилке: какую украинскую монету можно продать за 20 тысяч гривен

Монета дорогая из-за того, что пробная / Фото: Коллаж: Сегодня

На аукционах продают нумизматам монеты разного номинала и ценности. Одним из интересных экземпляров стали 15 копеек 1992 года.

Такой лот размещен на украинском аукционе Violity.

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Такие 15 копеек стоят больше 9 тысяч гривень. В первую очередь, из-за того, что такая монета – пробная. Ее выпустили в 1992 году, когда председателем НБУ был Вадим Гетьман.

/ Фото: скриншот

А другие 15 копеек этого же года выпуска продают уже намного дороже – за 20,5 тыс. гривен. Она также из экспериментальной партии.

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/ Фото: скриншот

Что еще продают?

На аукционе за одну гривню 1992 года выпуска можно получить хорошие деньги, посколько выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. А 900 тысяч гривен можно получить за редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают на аукционе по 100 тысяч гривен.

Частенько на аукционы заходят и бонисты. Им предлагают редкие купюры, некоторые из них находятся в обращении, но из-за особенностей стоят намного дороже своего номинала. За них продавцы просят несколько десятков тысяч гривен.

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Ранее мы сообщали, Нацбанк Украины вводит в обращение новую монету номиналом пять гривен 9 декабря 2021 года в честь года тигра.

Напомним, что один из украинских банков открыл интернет-магазин, в котором продает иностранные ценные монеты. В основном они изготовлены из серебра и золота.